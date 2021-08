Εύβοια

Φωτιά στην Εύβοια: σε απόσταση αναπνοής από τον Όσιο Δαυίδ (εικόνες)

Σε απόσταση «αναπνοής» από το μοναστήρι του Όσιου Δαυίδ βρίσκεται η πύρινη λαίλαπα, που ανεξέλεγκτη καταστρέφει την Εύβοια.

Η κατάσταση είναι κρίσιμη στο Μοναστήρι του Οσίου Δαυίδ, στον Δρυμώνα, στην Εύβοια το οποίο έχει κυκλωθεί από τις φλόγες που απέχουν λιγότερο από 400 μέτρα.

Ήδη εκκενώθηκαν τα χωριά και οι οικισμοί Χρόνια, Σηπιάδα, Ρετσινόλακκος, Καλαμούδι, Παλιοχώρι και Δαμιά ενώ πριν από λίγη ώρα εκκενώθηκε και το χωριό Κουρκουλοί… του οποίου οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 λίγο πριν από τις 13:00.

Οι μοναχοί που είναι στο μοναστήρι παρά τις εκκλήσεις της αστυνομίας αλλά και των επιτελών της Περιφέρειας, του Δήμου και της Πυροσβεστικής, δεν το εγκαταλείπουν και «θα μείνουν εκεί να το υπερασπιστούν» όπως δηλώνουν, ενώ μαζί τους βρίσκονται και κάτοικοι της περιοχής που πηγαίνουν για συμπαράσταση.

«Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Οι φλόγες που έχουν ύψος 30 και 40 μέτρα μέσα στην πευκόφυτη περιοχή έχουν κυκλώσει τον μοναστήρι. Μας πνίγουν οι καπνοί πλέον. Είναι εφιαλτικές οι εικόνες. Μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί αεροπλάνο για να κάνει ρίψεις νερού», σημειώνει ο ηγούμενος της μονής, μιλώντας πριν από λίγα λεπτά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το συγκεκριμένο μέτωπο της φωτιάς είναι από τα πλέον επικίνδυνα καθώς κινείται απειλητικά και προς το μοναστήρι αλλά και στην περιοχή Δρυμώνας που έχει εκκενωθεί. Οι πυροσβέστες με μεγάλα οχήματα έχουν στήσει μία ζώνη άμυνας γύρω από το μοναστήρι και προσπαθούν να κρατήσουν τις φλόγες μακριά.

Την ίδια στιγμή χτύπησαν πάλι οι καμπάνες στο χωριό Κουρκουλοί, που είχε εκκενωθεί από χθες, καθώς οι αναζωπυρώσεις που υπήρξαν δημιούργησαν ένα πολύ μεγάλο μέτωπο που κινείται απειλητικά στην ευρύτερη περιοχή έτσι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη και για το χωριό.

Στην περιοχή επιχειρούν το ρωσικό αεροσκάφος Β-200 όπως επίσης ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη τύπου PZL ενώ αναμένονται ενισχύσεις και από αεροσκάφη τύπου Κάναντερ.

Εξάλλου μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει και το μετώπιο στο Καλαμούδι μετά τις αναζωπυρώσεις που υπήρξαν, και απειλεί και το χωριό.

«Η κατάσταση διαμορφώνεται με το πλέον εφιαλτικό σενάριο. Δύο κύρια μέτωπα ανεξέλεγκτα πλέον και πολλά μικρότερα αλλά και πλήρη αδυναμία να αντιδράσουμε και από τον αέρα αλλά και με τις επίγειες δυνάμεις. Οι τεράστιες φλόγες απειλούν τα πάντα», σημειώνει ο αντιπεριφερειάρχης, Δημήτρης Βουρδάνος που μαζί με τον περιφερειάρχη, Φάνη Σπανό, βρίσκονται στον Δρυμώνα και στο μοναστήρι του Οσίου Δαυίδ προσπαθώντας και να πείσουν τους μοναχούς να απομακρυνθούν, αλλά και να συντονίσουν τις τελευταίες προσπάθειες για να σωθεί το ιστορικό μοναστήρι.

