Φωτιά στην Εύβοια: Εγκλωβισμένοι σε χωριά και τραυματίες πυροσβέστες

Στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου μεταφέρθηκαν οι πυροσβέστες που τραυματίστηκαν κατά την κατάσβεση της φωτιάς.

Πολύ δύσκολη είναι σύμφωνα με την Πυροσβεστική η κατάσταση στην Εύβοια όπου μαίνεται από χθες μεγάλη φωτιά καταστρέφοντας πυκνό δάσος.

Για την ασφάλεια των κατοίκων οι αρμόδιες αρχές έχουν προχωρήσει από χθες στην εκκένωση περισσότερων από δέκα οικισμών.

Πρόκειται για τους οικισμούς Ρετσινόλακκο, Καλαμούδι, Χρόνια, Σηπιάδα, Κουρκουλοί, Σκεπαστή, Δαμιά, Όσιος Δαυίδ, Κούλουρος, Μαρούλι, Ροβιές και Παλαιοχώρι.

Εφιαλτικές στιγμές στο χωριό Κουρκουλοί στην Εύβοια το οποίο έχουν κυκλώσει οι φλόγες και έχουν εγκλωβίσει μέσα σε αυτό τόσο πυροσβέστες και πυροσβεστικά οχήματα όσο και κατοίκους οι οποίοι ψάχνουν διέξοδο για να μπορέσουν να απομακρυνθούν. Την ίδια στιγμή επιχειρούν 3 καναντέρ και 1 ελικόπτερο και οι εκκλήσεις είναι συνεχείς, καθώς τα μέτωπα πολλαπλασιάζονται και καίνε ανεξέλεγκτα.

Την ίδια στιγμή οι φλόγες κύκλωσαν τους πυροσβέστες μέσα στο χωριό, που έδωσαν μια πραγματική μάχη για να κρατήσουν τις φλόγες που είχαν αρκετά μέτρα ύψος.

Σε αυτή την προσπάθεια τραυματίστηκαν 3 πυροσβέστες και ήδη μεταφέρθηκαν στο κέντρο Υγείας Μαντουδίου.

«Πρόκειται για πολύ ελαφράς μορφής εγκαύματα που δεν εμπνέουν ανησυχία και χωρίς να υπάρχει κάποιος κίνδυνος, αλλά παραμένουν στο κέντρο Υγείας Μαντουδίου» επιβεβαιώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ, Φώτης Σερέτης.

Εκκένωση και στις Ροβιές

Σε εκκένωση του χωριού Ροβιές, στην Εύβοια, προχώρα αυτή τη στιγμή η αστυνομία, η περιφέρεια και ο δήμος μετά την εντολή που δόθηκε από την Πυροσβεστική παράλληλα σε εκκένωση προχώρα και στο χωριό Παλαιοχώρι.

Ήδη στις Ροβιές βρίσκεται ο Περιφερειάρχης κ. Σπανός ο οποίος χαρακτηρίζει την κατάσταση «πολύ δραματική» και όπως χαρακτηριστικά δηλώνει στο ΑΠΕ ΜΠΕ «η φωτιά είναι μία ανάσα από τα σπίτια του χωριού και έχουμε υποχρέωση να σώσουμε του ανθρώπους πρώτα απ΄ όλα».

Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, πήραν νέο μήνυμα από το 112 να εγκαταλείψουν τις Ροβιές και το Παλαιοχώρι καθώς κινδυνεύουν πλέον άμεσα από τα μέτωπα της φωτιάς ενώ έχει διακοπεί ο δρόμος για την ενίσχυση των δυνάμεων προς Καλαμούδι, το Μοναστήρι του Οσίου Δαυίδ που κινδυνεύει άμεσα αλλά και ο Δρυμώνας.

Πριν λίγο οι πυροσβέστες είδαν τεράστιες φλόγες να κυκλώνουν το χωριό Δαμιά ενώ τα μέτωπα της φωτιάς κινούνται σε όλα τα σημεία ανεξέλεγκτα κυκλώνοντας οικισμούς και εγκλωβίζοντας ανθρώπους και πυροσβέστες που δίνουν μία Τιτάνια μάχη να συγκρατήσουν τις φλόγες.

Τα πυροσβεστικά οχήματα έχουν εγκλωβιστεί σε διάφορα σημεία καθώς έχει διακοπεί η κυκλοφορία ανάμεσα στα χωριά Δαμιά και Παλαιοχώρι. Τα τρία αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο συνεχίζουν να ρίχνουν τόνους νερού αλλά τα μέτωπα είναι πολλά. Οι εκκλήσεις για βοήθεια είτε με εναέρια είτε με επίγεια μέσα είναι συνεχείς.

