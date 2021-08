Δωδεκανήσα

Ρόδος: Νέα φωτιά στο νησί

Νέος συναργεμός στη Ρόδο. Πυρκαγιά κοντά στην πόλη εν μέσω ισχυρών ανέμων.

Νέα φωτιά βρίσκεται ξέσπασε παρυφές της πόλης της Ρόδου.

H φωτιά εκδηλώθηκε στον παλιό σκουπιδότοπο στ' Ασγούρου και στο σημείο έσπευσε ισχυρή πυροσβεστική δύναμη και έθεσε γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, χωρίς ευτυχώς να προκαλέσει μεγάλες ζημιές

Παράλληλα, ρίψεις νερού πραγματοποίησαν και δυο πυροσβεστικά ελικόπτερα συμβάλλοντας στον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς προτού αυτή επεκταθεί..

Σήμερα όλες οι υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, δεδομένου ότι η Ρόδος έχει χαρακτηριστεί και σήμερα ως περιοχή υψηλού κινδύνου για νέα πυρκαγιά.

