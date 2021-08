Εύβοια

Φωτιά στην Εύβοια - Ροβιές: εκκένωση του οικισμού και με πλοία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εφιαλτικές ώρες στην ευρύτερη περιοχή. Οι Αρχές ζητούν από κατοίκους και τουρίστες να μεταβούν στην παραλία.

Πολύ δύσκολες ώρες στις Ροβιές της Εύβοιας, καθώς οι Αρχές καλούν τους κατοίκους και τους τουρίστες να συγκεντρωθούν όλοι στην παραλία.

Ένα τεράστιο μέτωπο φωτιάς είναι σε εξέλιξη στην βόρεια πλευρά, με φλόγες που ξεπερνούν τα 20 μέτρα, μέσα σε πευκόφυτη περιοχή. Οι φλόγες κάλυψαν ακόμη και το δρόμο από τη Λίμνη προς τις Ροβιές με συνέπεια η Αστυνομία να διακόψει κάθε κυκλοφορία για να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχες με τις φλόγες μέσα στις αυλές των σπιτιών και προσπαθούν να σώσουν κατοικίες που βρίσκονται διάσπαρτες στο δάσος που καίγεται.

Πυροσβέστες έχουν παραταχθεί κατά μήκος του κεντρικού δρόμου στις Ροβιές, περιμένοντας να αντιμετωπίσουν τις φλόγες που έχουν πλησιάσει. Περισσότερα από 20 πυροσβεστικά οχήματα έχουν παραταχθεί στον κεντρικό δρόμο στις Ροβιές δημιουργώντας μια ζώνη προστασίας για τα σπίτια οργανώνοντας με αυτό τον τρόπο την άμυνα των πυροσβεστών απέναντι στις φλόγες.

Εκτός από τις Ροβιές, η φωτιά καίει ανεξέλεγκτα στο χωριό Κουρκουλοί και κατευθύνεται πλέον προς Σκεπαστή, ενώ το άλλο μέτωπο σταμάτησε λίγο πριν το Μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ, το οποίο εκκενώθηκε, αν και τρεις μοναχοί αρνήθηκαν να το εγκαταλείψουν. Άλλο μέτωπο είναι στη Δαμιά, ενώ υπάρχει ένα ακόμη μέτωπο στο Καλαμούδι κάτω από τη Μονή Οσίου Δαβίδ.

«Εκλιπαρούμε την Πολιτεία για άμεση ενίσχυση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων για να μη θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές», τονίζει σε δραματικούς τόνους ο δήμαρχος Λίμνης, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, χαρακτηρίζοντας «απελπιστική» και «εκτός ορίων» την κατάσταση.

Εκκένωση στις Ροβιές και διά θαλάσσης

Την ώρα που διατάχθηκε η εκκένωση του χωριού Ροβιές, ferry boat ξεκίνησε από τον Άγιο Κωνσταντίνο, προκειμένου να παραλάβει κατοίκους της περιοχής με προορισμό την Αιδηψό ή τη Λίμνη.

«Η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή και κρίσιμη, μαίνεται σε τρία μέτωπα, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και επικίνδυνα. Αλλάζει ο αέρας και εκεί που φαίνεται πως υπάρχει μια καθήλωση, η φωτιά φουντώνει πάλι και γίνεται επικίνδυνη», είπε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, μιλώντας στον ΑΝΤ1, τονίζοντας ότι εκλήθη ferry boat και παρέλαβε πολίτες που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν οδικώς προς την Αιδηψό, το απόγευμα της Τετάρτης, σημειώνοντας ότι ο δρόμος παραμένει ανοικτός.

Πάντως, καθώς η πύρινη λαίλαπα πλησιάζε με γρήγορη ταχύτητα αποφασίστηκε η απομάκρυνση πολιτών με σκάφη του Λιμενικού, παραπλεοντα ιδιωτικά σκάφη και μια "παντόφλα" που βρίσκονται στην περιοχή.

Συνολικά 85 πολίτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια με πλωτά μέσα από την παραλία. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι πολίτες επιβιβάστηκαν σε πέντε σκάφη του Λιμενικού, αλλά και ιδιωτών και στην συνέχεια μετεπιβιβάστηκαν όλοι τους στο πλοίο-"παντόφλα" "ΠΑΡΑΛΟΣ". Εν συνεχεία μεταφέρθηκαν με ασφάλεια από τη φλεγόμενη παραλία στο λιμάνι της Αιδηψού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες κανένας από τους απομακρυνθέντες δεν αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Το Λιμενικό παραμένει σε ετοιμότητα καθώς κανείς δεν γνωρίζει εάν υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία ενδεχομένως να ζητήσουν την απομάκρυνση τους με πλωτά μέσα. Έως και αυτή τη στιγμή σκάφη του Λιμενικού περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή αναζητώντας πολίτες που ενδεχομένως έχουν εγκλωβιστεί σε άλλες παραλίες της Εύβοιας.

Επιφυλακή στις Μονάδες Υγείας

Σε κατάσταση υψίστης ετοιμότητας έχουν τεθεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και το Περιφερειακό Ιατρείο Αιδηψού στην Εύβοια μαζί με το Κέντρο Υγείας Μαντουδίου και το Νοσοκομείο Χαλκίδας.



Το Κέντρο Υγείας Μαντουδίου ενισχύθηκε με ένα επιπλέον ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και επιπλέον φορητές φιάλες οξυγόνου που μεταφέρθηκαν από το Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Εύβοια: σε απόσταση αναπνοής από τον Όσιο Δαυίδ (εικόνες)

Λάρισα: Ηχογραφούσε τη δολοφονία της γυναίκας του με το κινητό του

Ολυμπιακοί Αγώνες: η εθνική πόλο με θρίαμβο στα ημιτελικά