Έγκλημα στη Λάρισα: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο συζυγοκτόνος

Ο δράστης λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, ενώ πριν το έγκλημα είχε επεισόδιο απώλειας συνείδησης, σύμφωνα με τον συνήγορό του.

Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του στη Σωτηρίτσα της Λάρισας. Η εισαγγελέας του απήγγειλε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Ανατριχίλα προκαλούν οι αποκαλύψεις για την δράση του 54χρονου γυναικοκτόνου, που φέρεται να ηχογραφούσε τη δολοφονία της συζύγου του από το κινητό του τηλέφωνο. Στο ηχητικό ντοκουμέντο, σύμφωνα με πληροφορίες, ακούγεται ένας διάλογος μεταξύ του θύματος και του δράστη και στη συνέχεια οι οκτώ πυροβολισμοί. Ήδη το υλικό επεξεργάζεται από τους ειδικούς στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Ο δικηγόρος του 54χρονου, Κωνσταντίνος Γαλανός δήλωσε από την πλευρά του ότι ο πελάτης του έχει ψυχολογικά προβλήματα.

«Λάμβανε φαρμακευτική αγωγή τον τελευταίο χρόνο, ενώ τι ττελευταίες μέρες πριν το έγκληα είχε επεισόδιο απώλειας συνείδησης και χρειάστηκε να νοσηλευθεί σε κλινική της Αθήνας», υποστήριξε.

Ο 54χρονος, φέρεται να είπε, πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει την μητέρα των τριών παιδιών του, θόλωσε όμως, όπως είπε, όταν έμαθε πως η 43χρονη, διατηρούσε σχέση με άλλον άνδρα.

Και τα ιατροδικαστικά ευρήματα πάντως δείχνουν πως ο φερόμενος ως δράστης ήταν αποφασισμένος και ιδιαίτερα ψύχραιμος.

Η ιατροδικαστής Ρουμπίνη Λεονταρή ανέφερε ότι "όλα τα χτυπήματα είναι στο θώρακα και ένα στο μέτωπο.... είναι από κοντινή απόσταση και δείχνουν πως ο δράστης είχε σταθερό χέρι".

