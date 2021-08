Ηλεία

Φωτιά στην Ολυμπία: Καίγονται σπίτια, εκκενώθηκαν οικισμοί (εικόνες)

Πληροφορίες για εγκλωβισμένους στο Πελόπιο. Μήνυμα εκκένωσης από το 112. Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

Μία νέα φωτιά εκδηλώθηκε στην Ηλεία και συγκεκριμένα στην περιοχή Μιράκα του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, που βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο από το πύρινο μέτωπο που είναι σε εξέλιξη στην Ηράκλεια. Σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Στο σημείο επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 31 οχήματα και τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

Επίσης, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, υπάρχουν εγκλωβισμένοι σε στάβλο στην περιοχή του Πελοπίου, ενώ οι κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, καθώς πλέον η φωτιά είναι σε απόσταση αναπνοής από τα χωριά Πουρνάρι, Πλάτανο και Πελόπιο.

«Αν βρίσκεστε στο Πελόπιο, Πλάτανο, Κοσκινά, Μάγειρα και Κλαδέο, εκκενώστε τώρα προς Πύργο από Εθνική Οδό Τρίπολης-Ολυμπίας. Αν βρίσκεστε, στην Καυκωνιά ή Χελιδόνι, εκκενώστε τώρα προς Λάλα. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας», αναφέρει χαρακτηριστικά μήνυμα του 112.

Σχετικά με τη φωτιά στην Ηράκλεια, ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Βασίλης Γιαννόπουλος, χαρακτήρισε «πολύ δύσκολη την κατάσταση», μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, ενώ αργοτερα στον ΑΝΤ1 είπε ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις εμπρησμού.

Η υπουργός Πολιτισμού μεταβαίνει στην Αρχαία Ολυμπία

Στην Αρχαία Ολυμπία μετέβη η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, λόγω της πυρκαγιάς που έχει εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να έχει άμεση εποπτεία της κατάστασης στον αρχαιολογικό χώρο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έχουν φτιάξει κλοιό, γύρω από την Ολυμπία, αποτελούνται από πάνω από 100 πυροσβέστες με 40 οχήματα και πλήθος οχημάτων πολιτικής προστασίας δήμων από όλες τις περιοχές της Ηλείας.

Στον ΑΝΤ1 για την κατάσταση στην Ηλεία και την αντιπυρική ζώνη στην Αρχαία Ολυμπία μίλησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας:

Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Τριπόλεως – Πύργου, από το 124ο χλμ. μέχρι και το 130ο χλμ. έχει διακοπεί λόγω της φωτιάς στην Αρχαία Ολυμπία και τις γύρω περιοχές, ενημερώνει η ΕΛ.ΑΣ..

Οι οδηγοί στην ευρύτερη περιοχή παρακαλούνται να είναι προσεχτικοί κατά τις μετακινήσεις τους και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρχών.

Πηγή: patrisnews.com - ilialive.gr

