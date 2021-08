Ηράκλειο

Ηράκλειο: Γυναίκα συνελήφθη με δεκάδες κιλά παράνομου καπνού

Η αστυνομική έρευνα έβγαλε "λαβράκι"...

Για παραβάσεις που αφορούν στον Τελωνειακό Κώδικα, συνελήφθη Ελληνίδα στο Ηράκλειο, με τους αστυνομικούς να κατάσχουν μεγάλη ποσότητα καπνού ο οποίος δεν έφερε την απαιτούμενη ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στη γυναίκα, ενώ ακολούθησε και έρευνα στο σπίτι όπου διέμενε. Εκεί βρέθηκαν συνολικά 26 κιλά και 450 γραμμάρια παράνομου καπνού χωρίς ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης, ποσότητα που κατασχέθηκε και θα αποσταλεί στο τελωνείο Ηρακλείου. Η προανάκριση διενεργείται από την υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου.

