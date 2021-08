Φθιώτιδα

Φωτιά στο Μαρτίνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πυρκαγιά ξέσπασε και στο Μαρτίνο Φθιώτιδας, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Φωτιά ξέσπασε στο Μαρτίνο της Φθιώτιδας σε μία περιοχή με ιδιαίτερα χαμηλή βλάστηση.

Τα 3 πυροσβεστικά οχήματα που έφτασαν άμεσα στον χώρο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και η μία βολή από το ελικόπτερο ericsson ήταν αρκετές για να τελειώσει άμεσα η καταστροφική της πορεία.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο του Δήμου Λοκρών τον Παναγιώτη Καπουκίνη που μιλά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «η φωτιά εξερράγη στο πλάι της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας στο 119 χιλιόμετρο όπου είναι και τα σύνορα του Μαρτίνου με το Κάστρο της Βοιωτίας. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστών από γη και αέρα δεν της άφησε κανένα περιθώριο επέκτασης και πλέον έχει σβήσει» όπως σημειώνει.

Ειδήσεις σήμερα:

Πτώμα σε μπαούλο στα Ιωάννινα: Προφυλακιστέος ο ανιψιός του θύματος

Τζέφρι Πάιατ: Το “ευχαριστώ” στους Έλληνες πυροσβέστες

Φωτιά στη Βαρυμπόμπη - ΔΕΔΔΗΕ: Ολική καταστροφή γραμμής που ηλεκτροδοτεί 6000 καταναλωτές