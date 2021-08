Μεσσηνία

Φωτιά στην Μεσσηνία: Μαίνεται το πύρινο μέτωπο

Σε εξέλιξη η φωτιά στην περιοχή Μέλπεια του Δήμου Οιχαλίας, στη Μεσσηνία.



Σε εξέλιξη εξακολουθεί να βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Μέλπεια του Δήμου Οιχαλίας, στη Μεσσηνία.

Στην περιοχή επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα και με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα, στο μέτωπο της φωτιάς βρίσκονται υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης, συνδράμοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Χθες μήνυμα του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται στους οικισμούς Μοναστηράκι και Αγίους Θεοδώρους να εκκενώσουν προς Αγριλόβουνο από Διαβολίτσι, λόγω δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή, ενώ λίγο αργότερα, δόθηκε εντολή εκκένωσης και άλλων οικισμών.

