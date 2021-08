Εύβοια

Φωτιά στην Εύβοια: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η ενότητα Ελυμνίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η δημοτική ενότητα Ελυμνίων με εντολή Χαρδαλιά.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η δημοτική ενότητα Ελυμνίων στην Εύβοια όπου μαίνεται η καταστροφική πυρκαγιά.

Η ανακοίνωση της ΓΓΠΠ για την κήρυξη εκτάκτου ανάγκης στη δημοτική ενότητα Ελυμνίων:

«Με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, κηρύσσεται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ,η Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων, του Δήμου Λίμνης – Μαντουδίου – Αγίας Άννας, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 03-08-2021 στην παραπάνω περιοχή.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία έναρξης της εκδήλωσης του φαινομένου και για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και 03 Φεβρουαρίου 2022».

Ειδήσεις σήμερα:

Μετάλλαξη Δέλτα - Τζανάκης: Μάσκες παντού, εκτός αν είμαστε μόνοι μας

Αντετοκούνμπο: Στην Ακρόπολη με το τρόπαιο του NBA! (εικόνες)

Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία - Χρυσοχοΐδης: “Μάχη” για να μείνει ακέραιος ο αρχαιολογικός χώρος