Ηλεία

Σεισμός: Απανωτές δονήσεις στην Ηλεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο σεισμικές δονήσεις "χτύπησα" την Ηλεία που δοκιμάζεται από τις καταστροφικές φωτιές.

Δοκιμάζεται η Ηλεία. Μετά την φωτιά που μαίνεται στην περιοχή και σεισμοί "χτύπησα" τον Πύργο.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, στις 11:39 σημειώθηκε σεισμός 3,5 Ρίχτερ με εστιακό βάθος και 21,8 χιλιόμετρα και επίκεντρο 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Πύργου.

Μετά από λίγο, στις 11:49 σημειώθηκε ακόμα πιο δυνατός σεισμός, 4 Ρίχτερ, 9 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Πύργου και εστιακό βάθος 26,9 χιλιόμετρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μετάλλαξη Δέλτα - Τζανάκης: Μάσκες παντού, εκτός αν είμαστε μόνοι μας

Αντετοκούνμπο: Στην Ακρόπολη με το τρόπαιο του NBA! (εικόνες)

Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία - Χρυσοχοΐδης: “Μάχη” για να μείνει ακέραιος ο αρχαιολογικός χώρος

.