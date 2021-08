Ηλεία

Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία: Τραυματίες, καμμένα σπίτια και εκκενώσεις οικισμών (εικόνες)

Εφιαλτική είναι η κατάσταση στην Ηλεία, καθώς επεκτείνεται συνεχώς το μέτωπο της φωτιάς. Η πυρκαγιά κατευθύνεται με ταχύτητα προς τους οικισμούς Πεύκες, Λιναριά, Λούβρο και Βύλιζα. Συνολικά από χθες, έχει ζητηθεί η εκκένωση 19 συνολικά οικισμών.

Επί τόπου αυυτή την ώρα επιχειρούν δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα, ενώ οι επίγειες δυνάμεις αποτελούνται από 174 πυροσβέστες με 52 οχήματα και εννέα ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, καθώς και η ομάδα συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Ακόμη, στην περιοχή βρίσκεται και το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «Όλυμπος».

Σύμφωνα με το ilialive.gr, στο χωριό Βύλιζα υπάρχουν δύο εγκλωβισμένοι, ενώ σπίτια καίγονται στο χωριό Πεύκες.

Λίγο μετά τις 3 δόθηκε εντολή εκκένωσης για τους οικισμούς Φρίξα ή Κορτσά.

Νωρίτερα, δόθηκε εντολή για την εκκένωση οκτώ ακόμη κοινοτήτων του δήμου της Αρχαίας Ολυμπίας. Πρόκειται για τις κοινότητες Βύλιζα, Πεύκες, Άνω – Κάτω Λούβρο, Μουριά, Λινάρια, Καμένα και Βίλλια, ενώ λίγη ώρα νωρίτερα είχε δοθεί εντολή εκκένωσης για την κοινότητα Χελιδόνι.

Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία 112 και όσοι βρίσκονται στην περιοχή έλαβαν το παρακάτω μήνυμα:

Δύο τραυματίες από τη φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία

Δύο κάτοικοι της Αρχαίας Ολυμπίας, που συμμετείχαν στην κατάσβεση της φωτιάς, τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο κέντρο υγείας της περιοχής.

Ο ένας κάτοικος φέρει ελαφρά εγκαύματα στην παλάμη του χεριού του και στα πόδια, ενώ ο δεύτερος αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα, λόγω των καπνών.

Και οι δύο κάτοικοι παραμένουν στο κέντρο υγείας, όπου τους παρέχονται οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, αρκετοί οικισμοί έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο. Επίσης, πυροσβεστικό όχημα κόλλησε στις λάσπες. Οι πυροσβέστες αναγκάστηκαν να το εγκαταλείψουν, καθώς οι φλόγες τους πλησίαζαν