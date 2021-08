Ηλεία

Φωτιά στην Ηλεία: Νέο πύρινο μέτωπο

Η φωτιά κατευθύνεται απειλητικά προς την Κρεμαστή.

Νέο μέτωπο της φωτιάς που καίει στην Ηλεία ξέσπασε ανάμεσα στα χωριά Λαμπέτι και Κολίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, η φωτιά καίει σε δύο μέτωπα, ενώ στο σημείο βρίσκονται οχήματα της Πολιτικής Προστασίας, του Δήμου και ένα πυροσβεστικό όχημα.

Μήνυμα στάλθηκε μέσω του 112 σε όσους βρίσκονται σε Βασιλάκι, Υψηλό, Άσπρα Σπίτια, Ξηρόκαμπο, Αμπάρι, Άνω-Κάτω Λούβρο, Κρυονέρι, Λάλα, Δούκα, Λάσδικα, Νεμούτα Ηλείας να εκκενώσουν τώρα τους οικισμούς τους λόγω δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή.

Το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στο Βασιλάκι, Υψηλό, 'Ασπρα Σπίτια, Ξηρόκαμπο, Αμπάρι, 'Ανω-Κάτω Λούβρο, Κρυονέρι, Λάλα, Δούκα, Λάσδικα, Νεμούτα εκκενώστε τώρα προς Πανόπουλο. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας».

