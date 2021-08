Φωκίδα

Φωτιά στην Φωκίδα

Μήνυμα του 112 για εκκένωση οικισμών.

Την εκκένωση του χωριού Ελαία πού βρίσκεται δυτικά της Ιτέας ζήτησε η πυροσβεστική υπηρεσία ενώ στη συνέχεια η αστυνομία, η περιφέρεια Στερεάς και ο Δήμος Δωρίδας ενημέρωσαν τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή λόγω πυρκαγιάς.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και βοηθούμενη από τους ισχυρούς ανέμους πήρε αμέσως μεγάλες διαστάσεις και κινήθηκε απειλητικά στο χωριό Ελαία.

Παράλληλα όσοι βρίσκονταν στην περιοχή πήραν μήνυμα από το 112 που τους ζητούσε αν βρίσκονται στην Ελαία της Φωκίδας να εκκενώσουν την περιοχή και να κατευθυνθούν προς Καλλιθέα.

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Λουκά Καραδήμο «η πυρκαγιά πέρασε πάρα πολύ κοντά στο χωριό και έκαψε ορισμένα παλιά σπίτια που βρίσκονται εκεί και συνεχίζει να καίει χαμηλή βλάστηση και ελιές αλλά έχει απομακρυνθεί ο κίνδυνος για το χωριό».

Στην περιοχή έχουν μεταφερθεί πυροσβεστικές δυνάμεις τόσο από τη Φωκίδα όσο και από την ευρύτερη περιοχή προσπαθώντας να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς

Το χωριό Ελαία είναι βόρεια από τα παραλιακά χωριά Γλυφάδα, Σπηλιά, 'Αγιος Σπυρίδων αλλά και το νησί Τριζόνια.

