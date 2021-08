Ηλεία

Φωτιά στην Ηλεία: δύο μεγάλα πύρινα μέτωπα (βίντεο)

Φλέγονται οι περιοχές Χελιδόνι και Λάλα.

Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο μεγάλα πύρινα μέτωπα στην Ηλεία, το ένα στην περιοχή Χελιδόνι προς Κρυονέρι και το δεύτερο προς την περιοχή Λάλα, όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Βασίλης Γιαννόπουλος, χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα, «πολύ δύσκολη την κατάσταση που επικρατεί».

«Και στα δύο μέτωπα», συνέχισε ο αντιπεριφερειάρχης, «επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής», προσθέτοντας ότι «την στιγμή που δίνονταν μάχες με τις φλόγες στα προαναφερόμενα μέτωπα, εκδηλώθηκε μία ακόμη φωτιά στην περιοχή Λατζόι, του Πύργου, αλλά οι πυροσβέστες πρόλαβαν να την θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο».

Στο μεταξύ, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης, «γίνεται μετ ΄εμποδίων η προληπτική εκκένωση αρκετών κοινοτήτων, αφού δεν είναι λίγοι οι κάτοικοι που θέλουν να παραμείνουν στα σπίτια τους, με σκοπό να προσπαθήσουν να τα προστατεύσουν από την φωτιά.»

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί και πυροσβέστες απομάκρυναν έγκαιρα κατοίκους από κοινότητες που έπρεπε να εκκενωθούν, λόγω της φωτιάς, ενώ έγκαιρα εκκενώθηκε και μία κατασκήνωση στην περιοχή της Φρίξας.

ΠΗΓΗ: patrisnews.gr

