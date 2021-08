Εύβοια

Φωτιά στην Εύβοια: εκτός ελέγχου η πύρινη λαίλαπα (εικονες)

«Εφιάλτης» οι συνεχείς αναζωπυρώσεις. Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν εκκενωθεί 25 οικισμοί.

Εξαιρετικά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στην Εύβοια καθώς τα πύρινα μέτωπα συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο και πολλά από αυτά είναι ανεξέλεγκτα.

Τα χωριά Σκεπαστή και Κεραμειά, στην ανατολική πλευρά των μετώπων της φωτιάς στη Βόρειο Εύβοια, βρίσκονται αυτή τη στιγμή ένα βήμα πριν να τα κυκλώσουν οι φλόγες. Η φωτιά κινείται με μεγάλη ταχύτητα και έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, πεζοπόρα τμήματα, αλλά και χωματουργικά μηχανήματα προσπαθώντας να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από τα σπίτια.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα δόθηκε νέα εντολή εκκένωσης για την Αγία Άννα και σε αυτή την περίπτωση κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν με σκάφη μέσω της θάλασσας.

«Αυτές τις ώρες προέχει η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Εκκενώνουμε τα χωριά που κινδυνεύουν και παραμένουμε στο πύρινο μέτωπο με πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες και μπουλντόζες για να σώσουμε σπίτια και περιουσίες» δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Περιφερειάρχης Στερεάς Φάνης Σπανός που αυτή την ώρα βρίσκεται επικεφαλής της προσπάθειας και στα δύο χωριά.

Ο κ Σπανός απευθύνει «θερμή παράκληση προς όλους να ακολουθούν τις οδηγίες της Πυροσβεστικής υπηρεσίας και των σωμάτων ασφαλείας».

Λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ ο δήμαρχος Μαντουδίου, Γεώργιος Τσαπουρνιώτης, ανέφερε ότι οι προσπάθειες κατάσβεσης για τον περιορισμό των μεγάλων μετώπων σε Αμέλαντες και Σκεπαστή δεν απέδωσαν, με αποτέλεσμα η φωτιά να παραμένει ανεξέλεγκτη.

«Εκκενώστε τώρα όλο το ανατολικό μέτωπο του Δήμου μας και συγκεκριμένα της Δημοτικής Ενότητας Νηλέως, διότι η φωτιά έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσαπουρνιώτης.

Την ίδια στιγμή οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν όλο και καινούργιες αναζωπυρώσεις ιδιαίτερα επικίνδυνες προς το χωριό Παλαιόβρυση, ενώ η Περιφέρεια Στερεάς προετοιμάζει πλέον τη νέα γραμμή άμυνας μέσα στη νύχτα. Αυτή τη φορά όμως στο χωριό στην Αγία Άννα.

Ήδη εκτός από την απομάκρυνση των κατοίκων και παραθεριστών που επιθυμούσαν, έχουν τοποθετηθεί και τρεις μεγάλες υδροφόρες σε ισάριθμα πρατήρια καυσίμων που υπάρχουν στο χωριό της Αγίας Άννας, έτσι ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος να πλησιάσουν οι φλόγες στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις.

Νωρίτερα , οι αρχές είχαν εκκενώσει την Αγία Άννα καθώς το δεύτερο μέτωπο κατευθυνόταν προς τον οικισμό. Η αστυνομία εκκένωσε το camping της Αγίας Άννας στην βόρεια Εύβοια, ενώ τα σπίτια τους εγκατέλειψαν και οι κάτοικοι στην παραλία.

