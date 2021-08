Μεσσηνία

Φωτιά στη Μεσσηνία: Νέα πύρινα μέτωπα (εικόνες)

Νέες φωτιές κοντά στην Καλαμάτα και στις περιοχές Μουζάκι και Άνθεια.

«Εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση με τις φωτιές στη Μεσσηνία», ανέφερε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης, Στάθης Αναστασόπουλος αφού, όπως είπε, «αργά το απόγευμα της Πέμπτης, εκδηλώθηκαν δύο νέες φωτιές, στις περιοχές Μουζάκι και Άνθεια».

Πύρινο μέτωπο ξέσπασε και κοντά στην Καλαμάτα, όπου επιχειρούν επίγειες δυνάμεις αλλά και εθελοντές

Σχετικά με τη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Μέλπεια, ο αντιπεριφερειάρχης είπε ότι «τις μεσημβρινές ώρες, το πύρινο μέτωπο κινήθηκε ανατολικά και έφθασε στην κοινότητα Καρνάσι».

Όπως προσέθεσε, «η φωτιά πέρασε μέσα από την κοινότητα, προκαλώντας ζημιές, αλλά ήταν καταλυτική η επέμβαση ενός πυροσβεστικού ελικοπτέρου που πραγματοποιούσε συνεχείς ρίψεις, αφού εφοδιαζόταν πολύ γρήγορα με νερό».





