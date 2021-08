Φωκίδα

Φωτιά στην Φωκίδα: Δραματική έκκληση από τον Δήμαρχο

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει πάρει η πυρκαγιά στον Δήμο Δωρίδας στη Φωκίδα. Ειδικότερα, ξεκίνησε χθες από το χωριό Ελαία, προχώρησε προς την Καλλιθέα, τον Τολοφώνα και μετά στο χωριό Άγιος Σπυρίδωνας, στον Κορινθιακό Κόλπο. Και τα τέσσερα χωριά εκκενώθηκαν προληπτικά, ενώ στα τρία από αυτά η φωτιά έφτασε στα σπίτια. Στον Άγιο Σπυρίδωνα πρόλαβαν τη φωτιά πριν μπει στο χωριό.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα δημιουργήθηκε ενιαίο μέτωπο, το οποίο προχώρα πλέον προς Ερατεινή και Πάνορμο.

«Η κατάσταση είναι απελπιστική. Η φωτιά πάει όπου θέλει, όποτε θέλει, χωρίς κανείς να μπορεί να τη σταματήσει», δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Δωρίδας, Γιώργος Καπεντζώνης.

Ο κ. Καπεντζώνης έκανε έκκληση προς όλες τις πλευρές να ενισχυθούν οι επίγειες αλλά και οι εναέριες δυνάμεις, καθώς όπως ανέφερε, «παλεύουμε με τα νύχια και ό,τι μέσα μπορούμε να βρούμε, καθώς πολλά από αυτά έχουν φύγει για Αθήνα και Εύβοια».

