Φωτιά στην Εύβοια: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Που έχει διακοπεί η κυκλοφορία, λόγω της τεράστιας πυρκαγιάς στη βόρεια Εύβοια παραμένει ανεξέλεγκτη.

Μια εφιαλτική νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι πολλών περιοχών της χώρας μας που βρίσκεται σε πύρινο κλοιό εδώ και τρεις ημέρες.

Λόγω της τεράστιας πυρκαγιάς στη βόρεια Εύβοια παραμένει ανεξέλεγκτη, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ευβοίας, θα ισχύσει προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, που έχουν πρόθεση να κινηθούν από Εύβοια με προορισμό την Αττική μέσω Π.Α.Θ.Ε

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή του Κρυονερίου Αττικής, σύμφωνα με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ευβοίας, από την Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021 και μέχρι εξάλειψης των προκληθέντων από την πυρκαγιά δυσμενών συνθηκών ορατότητας, θα ισχύσει προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, που έχουν πρόθεση να κινηθούν από Εύβοια με προορισμό την Αττική μέσω Π.Α.Θ.Ε, για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας, προς τον σκοπό αποφυγής πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων στο παρακάτω οδικό δίκτυο της περιφέρειάς μας, ως ακολούθως:

Α) από Χαλκίδα προς Π.Α.Θ.Ε. και ειδικότερα από τη 2η χ/θ της περιφερειακής οδού από Χαλκίδα προς Ε.Ο. Σχηματαρίου-Χαλκίδας, αυτοκινητόδρομο Α-11 (Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας) ,

Β) από Δ.Ε. Αυλίδος προς Π.Α.Θ.Ε., μέσω της Ε.Ο. Σχηματαρίου-Χαλκίδας (αυτοκινητόδρομος Α-11)

Γ) από Χαλκίδα προς Π.Α.Θ.Ε. και ειδικότερα από την 1η χ/θ της Π.Ε.Ο. Χαλκίδας- Θηβών (διασταύρωση Δροσιάς), καθώς και

Δ) από Δ.Ε. Αυλίδος προς Π.Α.Θ.Ε., μέσω της Π.Ε.Ο. Χαλκίδας-Θηβών.

Από την απαγόρευση εξαιρούνται τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, καθώς και αυτά που συνδράμουν στο έργο της πυρόσβεσης".

