Φωτιά στην Μεσσηνία: Σε Μέλπεια και Βλαχόπουλο τα προβλήματα

Σε δύσβατο σημείο η φωτιά στο Βλαχόπουλο. Στην Μέλπεια, η φωτιά κατεβαίνει προς τις περιοχές Δεσύλλα και Δασοχώρι.



«Συνεχίζονται τα προβλήματα με τις φωτιές στη Μεσσηνία», λέει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Στάθης Αναστασόπουλος και όπως επισημαίνει, «τα σημαντικότερα από αυτά εντοπίζονται στις περιοχές Μέλπεια και Βλαχόπουλο».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, «στην Μέλπεια, η φωτιά κατεβαίνει προς τις περιοχές Δεσύλλα και Δασοχώρι, ενώ ένα άλλο μέτωπο κινήθηκε προς τους Χράνους της Αρκαδίας, μπήκε σε μία χαράδρα και κινείται εκ νέου προς Μεσσηνία».

Όσον αφορά στο πύρινο μέτωπο στην περιοχή Βλαχόπουλο, ο αντιπεριφερειάρχης είπε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «η φωτιά καίει μέσα σε δύσβατο σημείο, όπου υπάρχει συμπαγές δάσος, ενώ εκεί κοντά βρίσκονται οι κοινότητες Κρεμμύδια και Χατζή.»

Σχετικά με την φωτιά στην Άνθεια Καλαμάτας, ο Στάθης Αναστασόπουλος ανέφερε ότι «περιορίστηκε χάρις και στην επέμβαση των πυροσβεστικών μέσων που διαθέτει ο δήμος».

Μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο αντιπεριφερειάρχης τόνισε ότι «ήταν σημαντική η συμβολή των πολιτών στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, οι οποίοι βοήθησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ιδιαίτερα στα μέτωπα στις κοινότητες Καρνάσι και 'Ανθεια, μεταφέροντας νερό με τα αγροτικά τους μηχανήματα».