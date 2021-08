Λάρισα

Λάρισα: Τρένο παρέσυρε γυναίκα

Η γυναίκα μετά το τραγικό περιστατικό μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, ωστόσο δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

Την ζωή της έχασε μια γυναίκα που για άγνωστη αιτία παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία στην περιοχή του Μεζούρλου στη Λάρισα.

Η γυναίκα μετά το τραγικό περιστατικό μεταφέρθηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ωστόσο έχασε τη μάχη και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

