Φωκίδα: σύλληψη υπόπτου για πρόκληση φωτιάς

Ο φερόμενος ως υπαίτιος για την πυρκαγιά θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Ελαία Φωκίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν 55χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε με αστυνομική συνοδεία στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπακτου.

Ο άνδρας εκτελούσε υπαίθριες εργασίες με τροχό από τον οποίο προκλήθηκε σπινθήρας με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά, η οποία επεκτάθηκε άμεσα.

Αμέσως μετά την προανάκριση που θα πραγματοποιηθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ο φερόμενος ως υπαίτιος για την πυρκαγιά θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Πηγή: nafpaktianews.gr

