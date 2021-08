Λάρισα

Έγκλημα στη Λάρισα: Στη φυλακή ο συζυγοκτόνος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προφυλακίστηκε ο 54χρονος που "γάζωσε" τη σύζυγό του στην οικογενειακή ταβέρνα στην Σωτηρίτσα.

Προφυλακιστέος κρίθηκε, όπως άλλωστε αναμενόταν, ο 54χρονος που σκότωσε την περασμένη Τρίτη τον σύζυγό του στην οικογενειακή ταβέρνα στην Σωτηρίτσα Αγιάς.

Αρχικά μεταφέρεται στις φυλακές Λάρισας, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, λόγω των πυρκαγιών που μαίνονται στην Αττική.



Σε δηλώσεις του δικηγόρου του, Κωνσταντίνου Γαλανού, για το ηχητικό ντοκουμέντο που κατέγραψε ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της 43χρονης, επισημαίνεται ότι «ο κατηγορούμενος ηχογράφησε το σκηνικό για να διαπιστωθούν τα άσχημα λόγια και η απαξίωση της θανούσης προς τα ενήλικα παιδιά της».

Πηγή: larisanet

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Εύβοια: Νέο πύρινο μέτωπο προς Αιδηψό

Σεισμός στη Νίσυρο: Νέα δόνηση “ταρακούνησε” το νησί

Καιρός: βοριάδες και πτώση θερμοκρασίας το Σάββατο