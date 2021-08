Μεσσηνία

Φωτιά στη Μεσσηνία: Οι φλόγες “πολιορκούν” το Καρνάσι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά τον αυτοκινητόδρομο έκλεισε και η παλιά εθνική Καλαμάτας - Τρίπολης

Μετά το χθεσινό καταστροφικό πέρασμα της πυρκαγιάς από το Καρνάσι και τα καμένα σπίτια, οι φλόγες έχουν κυκλώσει ξανά το χωριό.

Οι άνεμοι οδήγησαν ξανά την πυρκαγιά στην περιοχή, ενώ δόθηκε εντολή εκκένωσης και του Δασοχωρίου, ενώ πολύ δύσκολη είναι εδώ και ώρα η κατάσταση και στα κοντινά χωριά του Δήμου Μεγαλόπολης.

Μετά την διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Τσακώνα - Καλό Νερό του αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτας, πλέον έχει διακοπεί η κυκλοφορία και από την παλιά Εθνιή Οδό Τρίπολης Καλαμάτας (στροφές Τσακώνας).

Αυτό συνεπάγεται φυσικά μεγάλη ταλαιπωρία οδηγών, που βρίσκονται εν κινήσει, ενώ από την Ελληνική Αστυνομία γίνεται έκκληση προς τους οδηγούς να μην ξεκινούν το ταξίδι τους, εάν δεν έχουν πρώτα ενημερωθεί για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο.

Αυτή την ώρα υπάρχεί στην περιοχή αρκετός καπνός, που προέρχεται από τα πύρινα μέτωπα σε Χράνους Αρκαδίας και Ανω Μεσσηνία.

2η νεότερη ανακοίνωση:

Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης, για την αποφυγή πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων και τροχαίων ατυχημάτων, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Αρκαδίας, από την Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021 και μέχρι εξάλειψης των προκληθέντων από την πυρκαγιά δυσμενών συνθηκών ορατότητας, θα ισχύσει προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα, για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας, ως ακολούθως:

μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 198,6 (Ανισόπεδος Κόμβος Παραδεισίων) και 210,6 (Ανισόπεδος Κόμβος Τσακώνας) του Νέου Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος- Τρίπολη- Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο- Σπάρτη .

μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 45 (στο ύψος Τ.Κ. Παραδεισίων του Δήμου Μεγαλόπολης Αρκαδίας) και 59 (στο ύψος του κόμβου Τσακώνας) της Παλαιά Εθνικής Οδού Τρίπολης – Καλαμάτας.

Από την απαγόρευση εξαιρούνται:

Οχήματα οδικής βοήθειας.

Βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς νερού (υδροφόρα) όταν αυτά κινούνται για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Βυτιοφόρα οχήματα που μεταφέρουν καύσιμα για τον ανεφοδιασμό μέσων πυρόσβεσης.

Οχήματα εκτάκτου ανάγκης.



Οι φλόγες καίνε ακόμα στον Μαγκλαβά - Δυσαρέσκεια για την απουσία εναέριων μέσων

Σε εξέλιξη είναι για 4η ημέρα η πυρκαγιά στον ορεινό όγκο του Μαγκλαβά στην ευρύτερη περιοχή του Βλαχόπουλου.

Σύμφωνα με ενημέρωση οι άνεμοι πλέον οδηγούν την πυρκαγιά προς την κατεύθυνση του Χατζή, ενώ νωρίτερα σήμερα υπήρξε αναζωπύρωση σε εστία προς την πλευρά των Κρεμμυδίων.

Μιλώντας στην "Ε" ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βλαχόπουλου Λεωνίδας Αντωνόπουλος επεσήμανε, ότι με βάση την έως τώρα σημερινή εικόνα δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τον οικισμό, αλλά στάθηκε ιδιαιτέρως στην απουσία για τρίτη ημέρα των εναέριών μέσων. "Ούτε σήμερα, ούτε χθες πέταξαν, ενώ την Τετάρτη έγινε μόνο μία ρίψη. Αν είχαν επιμείνει εκείνη την ημέρα η φωτιά θα είχε σβήσει" τόνισε ο κ. Αντωνόπουλος.

Εξάλλου έπειτα από αίτημα της Πυροσβεστικής, μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας έχουν ανοίξει αντιπυρικές ζώνες για να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς προς τους οικισμούς.



ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online

Ειδήσεις σήμερα:

Φονική φωτιά στην Αττική: Νεκρός κάτοικος στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

Κορονοϊός: Αναβάλλονται οι εμβολιασμοί στις περιοχές που πλήττονται από φωτιές

Ολυμπιακοί Αγώνες - Πόλο: Στον τελικό η Ελλάδα