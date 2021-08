Δωδεκανήσα

Ρόδος: καταγγελία για βιασμό 14χρονης

Τι υποστηρίζει ο 19χρονος κατηγορούμενος

Συνελήφθη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, 19χρονος υπήκοος Γερμανίας, μετά απο καταγγελία 14χρονης ομοεθνούς του για βιασμό!

Πιο συγκεκριμένα η 14χρονη κατήγγειλε ότι την 4η Αυγούστου και περί ώραν 23.30, ενώ βρισκόταν στην παραλία ξενοδοχείου στην Καλλιθέα με τον κατηγορούμενο με την συναίνεσή της, εκείνος παρά την θέλησή της ενήργησε ερωτικές πράξεις σε βάρος της.

Η 14χρονη σύμφωνα με τις πληροφορίες διατείνεται ότι γνώρισε την 2α Αυγούστου τον κατηγορούμενο στο μπαρ του ξενοδοχείου, όπου διασκέδαζε με μια φίλη της. Ο κατηγορούμενος διαμένει επίσης με την οικογένειά του στο ίδιο ξενοδοχείο.

Ζήτησε, όπως είπε, από την φίλη της να τους αφήσει μόνους στην παραλία και συνέχισε να την φλερτάρει.

Σε κάποια στιγμή προσπάθησε με την χρήση βίας να ασελγήσει εις βάρος της, ενώ η ίδια προσπάθησε να τον απωθήσει αλλά δεν το κατάφερε.

Ο κατηγορούμενος, όπως διατείνεται η 14χρονη, ασέλγησε εις βάρος της με την χρήση βίας, με το χέρι του. Καθώς ανέβαζε το εσώρουχό του, όπως περιέγραψε, κατόρθωσε να ξεφύγει αφού τον απώθησε.

Διατείνεται μάλιστα ότι της είχε κλείσει το στόμα με το χέρι του και ότι έτρεξε στην φίλη της που προσπαθούσε να την ηρεμήσει.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να τις πλησίασε, να έπεσε στα πόδια του θύματος και να την καλούσε να τον δει στα μάτια «γιατί δεν είναι βιαστής». Οι δύο κοπέλες, όπως κατέθεσαν, φώναξαν και ακολούθως ενημέρωσαν τους γονείς του και τις αρχές.

Ο ίδιος διατείνεται ότι γνώρισε την 14χρονη και φλέρταραν και μέσω μηνυμάτων στα κινητά τους τηλέφωνα.Υποστήριξε ότι εκείνη του ζήτησε να βρεθούν στην παραλία και ότι όταν έμειναν μόνοι του είπε ότι βγήκε με άλλο αγόρι για να ζηλέψει.Υποστηρίζει ότι είχαν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα έχουν ερωτική επαφή και φιλήθηκαν και αγκαλιάστηκαν και ότι ο ίδιος ερεθίστηκε με αποτέλεσμα να τρομάξει η κοπέλα και να φύγει.

