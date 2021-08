Ηράκλειο

Φωτιά στο Ηράκλειο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σαν τα «μανιτάρια» ξεφυτρώνουν τα πύρινα μέτωπα στο νομό Ηρακλείου, διασπώντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις που μάχονται για την κατάσβεση τους.

Νέα φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής, στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στο δρόμο Ηρακλείου - Μοιρών, κοντά στον οικισμό των Γουρνών Τεμένου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση, κοντά όμως σε κατοικίες και επιχειρήσεις και άμεσα στο σημείο έσπευσαν πολλά οχήματα της Πυροσβεστικής με το ανάλογο προσωπικό, προκειμένου να προλάβουν την επέκτασή της.

Η φωτιά, λόγω και του αέρα, κινούνταν προς διάφορες κατευθύνσεις, ενώ άμεσα σηκώθηκε για συνδρομή το ελικόπτερο που εδρεύει στο Ηράκλειο. Λόγω και της εξέλιξης της πυρκαγιάς κρίθηκε αναγκαίο να κληθεί και το ελικόπτερο Erickson, βαρέος τύπου, από τα Χανιά.

Να σημειωθεί ότι σχεδόν δίπλα στο σημείο εκδήλωσης της φωτιάς βρίσκονται εγκαταστάσεις επιχειρήσεων - βιοτεχνιών και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής εστιάζουν στο να μην πλησιάσουν εκεί οι φλόγες!

Η πυρκαγιά κινητοποίησε και την αστυνομία, που προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Παράλληλα περιπολίες από αέρος κάνουν και δύο μικρά αεροσκάφη.

Φωτιά στους Αθανάτους

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή των Αθανάτων και πιο συγκεκριμένα στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου - Μοιρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο σημείο έχουν σπεύσει δεκαπέντε πυροσβεστικά οχήματα με πενήντα υπαλλήλους, ενώ για την κατάσβεσή της έχουν σηκωθεί και επιχειρούν δύο ελικόπτερα, τα οποία κάνουν ρίψεις νερού από αέρος.

Η φωτιά που είναι σε εξέλιξη μαίνεται πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές και κατακαίει χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με τον συντονιστή Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια Κρήτης, Μανόλη Παραβολιδάκη έγινε προληπτική απομάκρυνση κατοίκων στα πρώτα 10 σπίτια των Γουρνών Τεμένους για να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Φωτιά στο Γιόφυρο

Νωρίτερα σε πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Γιόφυρο Ηρακλείου από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, η οποία εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι. Η φωτιά έκαψε καλαμιές σε ιδιωτική έκταση και δεν επεκτάθηκε λόγω της άμεσης κινητοποίησης των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Στο Κεραμούτσι

Στο μεταξύ, φωτιά που εκδηλώθηκε στο Κεραμούτσι του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο έχοντας κάψει τρία στρέμματα γεωργικής έκτασης.

Φωτιά μικρής έκτασης στην Αγιά Μυλοποτάμου

Τέλος, στην Αγιά Μυλοπόταμου οι πυροσβέστες έδρασαν σε φωτιά μικρής έκτασης σε ελαιώνα η οποία άμεσα κατασβέστηκε. Και στα τρία μέτωπα, σύμφωνα με ενημέρωση στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από το συντονιστικό της Περιφερειακής Διοίκησης της Π.Υ Κρήτης, παραμένουν οχήματα για επιφυλακή των σβησμένων εστιών, ενώ όπως τονίστηκε, η άμεση ανταπόκριση στις κλήσεις για πυρόσβεση αποσόβησε την όποια επέκταση των πυρκαγιών.

Πηγή: neakriti.gr, cretalive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Εύβοια: Ανεξέλεγκτη η πύρινη λαίλαπα (εικόνες)

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Φωτιές: Οι ΗΠΑ στέλνουν στην Ελλάδα αεροσκάφος αναγνώρισης P-8