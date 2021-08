Φωκίδα

Φωτιά στην Φωκίδα: ανεξέλεγκτο το τεράστιο πύρινο μέτωπο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκκενώνονται ακόμη και παραλιακές περιοχές. Σύλληψη υπόπτου για εμπρησμό.

Ένα μέτωπο τεραστίων διαστάσεων έχει δημιουργηθεί στη Φωκίδα καθώς πλέον όλο και περισσότερες περιοχές τυλίγονται στις φλόγες, ενώ την ίδια στιγμή καλούνται οι κάτοικοι να εκκενώσουν ακόμη και παραλιακές ζώνες.

Η φωτιά κινείται με ταχύτητα μετά την Ερατεινή και πριν λίγο ζητήθηκε να εκκενωθούν ο Πάνορμος και ο Όρμος Λεμονιάς που βρίσκονται σε μία ευθεία στα 5 χιλιόμετρα από την Ερατεινή, ενώ συγχρόνως ζητούν να εκκενωθούν και οι Άγιοι Πάντες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι όσοι βρίσκονται στην περιοχή πήραν μήνυμα από το 112 που τους ζητάει να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και την περιοχή με κατεύθυνση προς την Ιτέα..

Νωρίτερα, ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Ελαία Φωκίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν 55χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε με αστυνομική συνοδεία στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπάκτου.

Ο άνδρας εκτελούσε υπαίθριες εργασίες με τροχό από τον οποίο προκλήθηκε σπινθήρας με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά, η οποία επεκτάθηκε άμεσα.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Εύβοια: Ανεξέλεγκτη η πύρινη λαίλαπα (εικόνες)

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Φωτιές: Οι ΗΠΑ στέλνουν στην Ελλάδα αεροσκάφος αναγνώρισης P-8