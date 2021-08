Γρεβενά

Φωτιά στα Γρεβενά: ενεργό μέτωπο για τέταρτη ημέρα

Οι κάτοικοι από τους οικισμούς που εκκενώθηκαν χθες δεν θα επιστρέψουν ούτε απόψε στα σπίτια τους.

Μάχη συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη, στον δήμο Δεσκάτης στα Γρεβενά.

Ο προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Πρόδρομος Ασλανίδης, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι σημειώθηκε αναζωπύρωση λόγω της αύξησης της έντασης των ανέμων, ωστόσο δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Χθες, προληπτικά, λόγω των έντονων καπνών, εκκενώθηκαν οι οικισμοί Αγαλαίοι, Δίπορο, Κέντρο, Νησί, Σαρακίνα και Νεοχώρι και, όπως είπε ο κ. Ασλανίδης, οι κάτοικοι δεν θα επιστρέψουν ούτε σήμερα το βράδυ στα σπίτια τους. Επισήμανε ότι για το Σάββατο ο κίνδυνος πυρκαγιάς για την περιοχή είναι κατηγορίας 2 (μέση), ενώ και η ένταση των ανέμων αναμένεται να κοπάσει.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η εικόνα της φωτιάς είναι αρκετά βελτιωμένη και στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με εννέα υδροφόρες, ένα πεζοπόρο τμήμα, οχήματα και μηχανήματα έργου των δήμων και της περιφέρειας,

Στο μεταξύ, ενεργά παραμένουν τα μέτωπα στην περιοχή Πολυμύλου και Ζωοδόχου Πηγής Κοζάνης, αλλά και στον δήμο Βοΐου, μεταξύ Διλόφου - Πενταλόφου, χωρίς να απειλούν κατοικημένες περιοχές.

Εξάλλου, υπό έλεγχο τέθηκαν οι φωτιές που ξέσπασαν νωρίτερα σε χορτολιβαδικές εκτάσεις στα Πετροκέρασα και στο Μεσημέρι Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στα Πετροκέρασα επιχείρησε και ελικόπτερο.

