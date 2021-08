Μεσσηνία

Φωτιά στη Μεσσηνία: Θέριεψε το μέτωπο στην Τσακώνα

Οι φλόγες σχημάτισαν μέτωπο πολλών χιλιομέτρων. Ανησυχία για τις αναζωπυρώσεις εστιών.

Το πύρινο μέτωπο στην περιοχή της Τσακώνας συνεχίζει να κατακαίει τα πάντα στο πέρασμά του και να επεκτείνεται με τους ισχυρούς ανέμους.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και απόψε η πυρκαγιά στον ορεινό όγκο του Μαγκλαβά, στην ευρύτερη περιοχή του Βλαχόπουλου, όπου από χθες ξεκίνησαν εργασίες από μηχανήματα της ΠΕ Μεσσηνίας για τη διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης, ώστε να ανακοπεί το μέτωπο και να μην απειλήσει το Χατζή στη Δημοτική Ενότητα Βουφράδων του Δήμου Μεσσήνης, όπου το κατεύθυναν οι άνεμοι.

Μάλιστα όπως ενημέρωσε την εφημερίδα “Ελευθερία” ο αντιδήμαρχος Μεσσήνης, Τάσος Παπαγεωργίου, πυροσβεστικά οχήματα και εποχικοί πυροσβέστες του δήμου είχαν συγκεντρωθεί από το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή του Χατζή και παρέμεναν σε ετοιμότητα όλη τη μέρα σήμερα και θα συνεχίσουν και τη νύχτα. Σημειώνεται ότι νωρίτερα μέσα στη μέρα έγινε αναζωπύρωση σε εστία προς την πλευρά των Κρεμμυδίων.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, Στάθης Αναστασόπουλος, επεσήμανε ότι σε συνεργασία με το Δήμο Πύλου-Νέστορος και ύστερα από αίτημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γαργαλιάνων, μηχανήματα άνοιξαν μια μεγάλη αντιπυρική ζώνη και να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς προς τους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Βουφράδος, όπου φαινόταν ότι κατευθύνεται. Εν τω μεταξύ και σήμερα η φωτιά έκαιγε δάσος στο Μαγκλαβά σε δυσπρόσιτο σημείο, όπου δύσκολα μπορούσαν να προσεγγίσουν επίγειες δυνάμεις, ενώ δεν επιχειρούσαν εναέρια μέσα. Κάτι που δυσκόλευε ακόμα περισσότερο την κατάσβεση της πυρκαγιάς και αύξανε τους φόβους για πιθανή απειλή οικισμών, εφόσον οι άνεμοι ωθούσαν τη φωτιά προς το Χατζή.

Μεγάλη κινητοποίηση υπήρξε και από κατοίκους των γύρω περιοχών, οι οποίοι συστρατεύθηκαν εθελοντικά προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια με τα τρακτέρ και τα βυτία που μετέφεραν νερό.

Από την πλευρά της Πυροσβεστικής επί τόπου επιχείρησαν 49 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 14 οχήματα.

