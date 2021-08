Ρεθύμνου

Ρέθυμνο - Πτώμα σε βαρέλι: ταυτοποιήθηκε η σορός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέσω της διασταύρωσης του DNA έγινε εφικτή η αναγνώριση του άτυχου άνδρα.

Ταυτοποιήθηκε ο ανθρώπινος σκελετός που βρέθηκε στις όχθες του Πλατανιανού ποταμού σε κατάσταση μουμιοποίησης μέσα σε πλαστικό βαρέλι,στις 27 Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες των Ρεθεμνιώτικων Νέων, ανήκει σε 58χρονο Ρεθεμνιώτη του οποίου η εξαφάνιση είχε δηλωθεί στις τοπικές αστυνομικές αρχές τον Μάρτιο του 2018 από μέλος της οικογένειας του.

Η αναγνώριση έγινε μέσω ταυτοποίησης DNA από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της ΕΛΑΣ καθώς έγινε σύγκριση με μέλος της οικογένειας του από το οποίο είχε ληφθεί δείγμα τότε που έκανε την δήλωση εξαφάνισης και υπήρχε στην βάση δεδομένων.Τα αποτελέσματα κοινοποιήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνου που χειρίζεται την υπόθεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των Ρεθεμνιώτικων Νέων,οι άνδρες της Ασφάλειας είχαν ούτως ή άλλως καταλήξει στο συγκεκριμένο άτομο, πατέρα δύο παιδιών, καθώς από τις πρώτες μέρες που βρέθηκε η σορός του υπήρξε αναγνώριση αντικειμένων του, που βρέθηκαν μέσα στο βαρέλι, από πρόσωπο του συγγενικού του περιβάλλοντος όπως επί παραδείγματι το ρολόι του.

Ωστόσο ήταν υποχρεωτική η επιστημονική ταυτοποίηση του θύματος έτσι ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία για την ταυτότητα του.

Σε ότι αφορά τα αίτια θανάτου του 58χρονου δεν έχουν εξακριβωθεί.Θα ληφθούν καταθέσεις από άτομα του περιβάλλοντός του, όμως υπάρχουν δεδομένα τα οποία μέχρι στιγμή οδηγούν σε ασφυκτικό θάνατο.Οι ιατροδικαστές δεν βρήκαν καμία κάκωση από πυροβολισμό ή μαχαίρι που θα ήταν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας ενώ το σκηνικό εντός του οποίου βρέθηκε ο σκελετός σε κατάσταση μουμιοποίησης,δηλαδή δύο γκαζάκια, ιμάντες εντός του βαρελιού που φέρονται ως βοηθητικοί μηχανισμοί για την περιστροφή του καπακιού του βαρελιού εκ των έσω προκειμένου να κλείσει αεροστεγώς, οδηγεί στο συμπέρασμα της αυτοχειρίας και της ασφυξίας του θύματος που επέφερε το τέλος της ζωής του αν και παρόμοια μέθοδος δεν έχει καταγραφεί ποτέ και πουθενά.

Αν όντως πρόκειται για αυτοχειρία ήταν μεθοδικά σχεδιασμένη και σκηνοθετημένη από τον 58χρονο άνδρα.Η έμπνευση και υλοποίηση μιας τέτοιας μεθόδου αυτοχειρίας θα είναι καινοφανής στα παγκόσμια χρονικά.Μια υπόθεση λες και έχει αντιγραφεί από ταινία θρίλερ.

Πηγή: rethnea.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές: Ο ΑΝΤ1 στο πλευρό των πυρόπληκτων

Φωτιά στους Θρακομακεδόνες - Βρεττός: Φοβηθήκαμε ότι θα καούμε ζωντανοί

Ανδρεάκος: η φωτιά στην Μάνη θα σβήσει... μόνη της - Τα γαλόνια είναι για τα γραφεία