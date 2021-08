Θεσσαλονίκη

“Συνταξιούχος” έκανε 4 ένοπλες ληστείες σε 3 ημέρες

Την πλούσια δράση του άνδρα, που είναι γνώριμος των Αρχών, σταμάτησαν οι αστυνομικοί. Τι εντοπίστηκε στην έρευνα στο όχημα του.

Στην άμεση εξιχνίαση τεσσάρων ένοπλων ληστειών, μίας απόπειρας ληστείας και στη σύλληψη του 62χρονου δράστη, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας Βορείου Ελλάδος.

Πρόκειται για 62χρονο Έλληνα, που δρούσε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στις Συκιές, διαπράττοντας από τις 3 Αυγούστου τέσσερις ληστείες και μία απόπειρα, κυρίως σε καταστήματα ψιλικών.

Στο όχημα που χρησιμοποιούσε για τη δράση του, βρέθηκε -επιμελώς κρυμμένο στον κινητήρα- το όπλο με το οποίο τελέστηκαν οι έκνομες ενέργειες και μία αυτοσχέδια ολοπρόσωπη κουκούλα. Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων φυσίγγιο κυνηγετικού όπλου και εβδομήντα δισκία ναρκωτικών ουσιών.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση, είναι και πάλι αντιμέτωπος με την Δικαιοσύνη.

