Μεσσηνία

Φωτιά στη Μεσσηνία: μάχη για να μείνουν οι φλόγες μακριά από οικισμούς

Τουλάχιστον 4 μεγάλες εστίες φωτιάς στα σύνορα με την Αρκαδία. Οι φλόγες πλησιάζουν και πάλι την παλιά Εθνική Οδό Καλαμάτας – Τρίπολης.

Τέσσερις είναι οι σοβαρές εστίες φωτιάς, οι οποίες μαίνονται το απόγευμα του Σαββάτου στα όρια Μεσσηνίας - Αρκαδίας.

Αυτές εντοπίζονται σε κοντινή απόσταση από τα χωριά Δεσύλλα, Φίλια, Δασοχώρι και Ισαρη με τους ανέμους αυτή την ώρα να πνέουν έντονοι νοτιοδυτικοί άνεμοι κατευθύνοντας τις φλόγες προς τα χωριά του Δήμου Μεγαλόπολης.

Ανά διαστήματα οι φλόγες πλησιάζουν την παλιά Εθνική Οδό Καλαμάτας - Τρίπολης, η οποία δόθηκε στην κυκλοφορία γύρω στις 7 το πρωί.

Παράλληλα γίνεται προσπάθεια, ώστε να δοθεί στην κυκλοφορία το τμήμα Τσακώνα - Παραδείσια του αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα, που παραμένει εκτός κυκλοφορίας από το μεσημέρι της Παρασκευής.

Στις εστίες των τριών χωριών της Μεσσηνίας δίνεται μάχη οι φλόγες να μείνουν μακριά από τους οικισμούς.

Πηγή: elefheriaonline.gr

