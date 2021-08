Ηλεία

Φωτιά στην Ηλεία: Κάηκαν σπίτια, σε απόγνωση οι κάτοικοι (βίντεο)

Σε πύρινο κλοιό βρίσκονται πολλά χωριά. Δραματικές εκκλήσεις για βοήθεια. Εκκενώσεις οικισμών.

“Μάχη” με τις φλόγες δίνουν κάτοικοι και πυροσβέστες στο χωριό Νεμούτα της Ηλείας, ενώ το απόγευμα του Σαββάτου εστάλη μήνυμα μέσω του “112” σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Δούκας και Μηλιές να εκκενώσουν τους οικισμούς τους. Την ίδια στιγμή, νέα μέτωπα απειλούν Λάλα και Φολόη.

Συγκλονιστικές εικόνες από το χωριό Νεμούτα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, όπου κάτοικοι που αρνούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, δίνουν μία άνιση “μάχη” για την επιβίωση.

«Πέρασε 15 χωριά η φωτιά, τα “καθάρισε” όλα…», λέει ένας κάτοικος που δηλώνει αποφασισμένος για έναν αγώνα μέχρις εσχάτων.

Δραματική έκκληση για βοήθεια απευθύνουν οι κάτοικοι του χωριού Αχλαδινή. Οι φλόγες έκαψαν ήδη τα πρώτα σπίτια, ενώ οι κάτοικοι - αν και έχει δοθεί εντολή εκκένωσης - αρνούνται να εγκαταλείψουν τον τόπο τους, καθώς το χωριό ζει αποκλειστικά από την κτηνοτροφία και αδυνατούν να μεταφέρουν τα ζώα τους σε κάποιο ασφαλές σημείο.

Το νερό στην περιοχή είναι λιγοστό και οι κάτοικοι ζουν εφιαλτικές στιγμές βλέποντας την πύρινη λαίλαπα να κατακαίει ότι βρίσκει στο διάβα τους.

Οι ίδιοι ανήμποροι να σώσουν τα σπίτια τους αλλά και τις ζωές τους που απειλούνται άμεσα, ζητούν μεγαλύτερη συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των εναέριων μέσων.

