Φωτιά στην Αρκαδία: εκκενώθηκαν οικισμοί

Δυο πύρινα μέτωπα από Ηλεία και Μεσσηνία πέρασαν στην Αρκαδία. Δύσκολη η κατάσταση στη Γορτυνία.

Δύο πύρινα μέτωπα που έχουν περάσει στην Αρκαδία, από την Ηλεία και τη Μεσσηνία, αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε περιοχές της Γορτυνίας και της Μεγαλόπολης.

Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, Χρήστος Λαμπρόπουλος, «είναι δύσκολη η κατάσταση με τη φωτιά στη Γορτυνία, γι' αυτό και δημιουργείται μια αντιπυρική ζώνη, προκειμένου να σταματήσει η πορεία της φωτιάς».

Επίσης, είπε ότι «ευτυχώς δεν πνέουν στην περιοχή ισχυροί άνεμοι», προσθέτοντας ότι «στο σημείο βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις, μηχανήματα της Περιφέρειας και του δήμου, καθώς και μηχανήματα ιδιωτών».

Παράλληλα, ανέφερε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «το μέτωπο στη Γορτυνία, δημιουργήθηκε από τη φωτιά που πέρασε από την Ηλεία και για προληπτικούς λόγους προχωρήσαμε στην εκκένωση οκτώ οικισμών, ώστε να μην κινδυνεύσει κάποιος κάτοικος».

Μάλιστα, όπως προσέθεσε, «διασώθηκε έγκαιρα ένας εγκλωβισμένος σε οικισμό», ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, «να έχουν υποστεί ζημιές από τη φωτιά κάποια σπίτια».

Όσον αφορά στο δεύτερο μέτωπο, που πέρασε στην περιοχή της Μεγαλόπολης από τη Μεσσηνία, ο Χρήστος Λαμπρόπουλος είπε ότι «οι εναέριες και οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις απέτρεψαν την επέκταση της φωτιάς στην κοινότητα Ίσαρης, ενώ έχουν καεί δύο σπίτια στην περιοχή Χράνοι».

Πάντως, όπως επισήμανε, «σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω, πλέον η κατάσταση στην περιοχή της Μεγαλόπολης είναι καλύτερη».





