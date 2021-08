Ηλεία

Φωτιά στην Ηλεία: Μαίνεται ο πύρινος “εφιάλτης”

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στις περιοχές Αχλαδινή και Δούκας και στις γειτονικές περιοχές Ξηρόκαμπος και Λούβρο.





Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στις περιοχές Αχλαδινή και Δούκας του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις αναζωπυρώσεις, καθώς επίσης και στις γειτονικές περιοχές Ξηρόκαμπος και Λούβρο.

Με το πρώτο φως της ημέρας, άρχισαν να κάνουν ρίψεις νερού δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο.

Εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής: 310 πυροσβέστες με 105 οχήματα και 10 πεζοπόρα τμήματα, καθώς και η ομάδα συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ακόμη, στην περιοχή συνεχίζει να βρίσκεται το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «Όλυμπος».

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων εξάλλου συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

Στην έκτακτη ενημέρωση, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, είπε ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός αναζωπυρώσεων στην περιοχή και οι περισσότερες αντιμετωπίστηκαν άμεσα τονίζοντας και ο ίδιος ότι παραμένει δύσκολη η κατάσταση στην περιοχή. Υπογράμμισε ότι μαζί τους σε όλα τα μέτωπα επιχειρούν 33 στελέχη του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας ως συνδρομή στα πεζοπόρα τμήματα, καθώς και 32 αξιωματικοί και οπλίτες με 16 οχήματα για περιπολίες πυροπροστασίας, ενώ αναμένεται η συνδρομή 2 λόχων με 80 στελέχη ως πεζοπόρα τμήματα.

