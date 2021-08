Λακωνία

Φωτιά στην ανατολική Μάνη: “Μάχη” με τις αναζωπυρώσεις

Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ την επιχείρηση συνδράμουν και εναέρια μέσα.

Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά στην Ανατολική Μάνη της Λακωνίας, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν αναζωπυρώσεις στην ευρύτερη ορεινή περιοχή του Κρυονερίου.

Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, που αποτελούνται από 88 πυροσβέστες με 25 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από νωρίς σήμερα το πρωί πραγματοποιούν ρίψεις νερού, δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα.

Παράλληλα, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.

Π'αντως, χθες το βράδυ ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, Θεόδωρος Βερούτης, ανέφερε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η κατάσταση με τις φωτιές στον δήμο της Ανατολικής Μάνης είναι καλύτερη.

Όπως εξήγησε, «σιγοκαίει μία φωτιά σε δύσβατη περιοχή, στη Δεσφίνα και υπάρχει ένα μέτωπο στην ορεινή περιοχή, Κρυονέρι». Όσον αφορά το Γύθειο, ο Θεόδωρος Βερούτης είπε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «η κατάσταση είναι καλή, οι κάτοικοι που έφυγαν, έχουν επιστρέψει και η πόλη έχει επανέλθει στους κανονικούς της ρυθμούς».

Επίσης, ανέφερε ότι «καλή είναι η κατάσταση με τις φωτιές και σε άλλες περιοχές, όπως το Μαυροβούνι και το Βαθύ, με αρκετούς κατοίκους να έχουν επιστρέψει».

