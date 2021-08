Μεσσηνία

Φωτιά στην Μεσσηνία: Πύρινα μέτωπα σε Μέλπεια και Μεγαλόπολη

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής εξακολουθούν να επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα.





Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής εξακολουθούν να επιχειρούν, τόσο στο μέτωπο της φωτιάς σε δασική έκταση στην περιοχή Μέλπεια, της Μεσσηνίας, όσο και σε γειτονικό μέτωπο στην περιοχή της Μεγαλόπολης, που πέρασε στην Αρκαδία από την Μέλπεια.

Ειδικότερα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν, αποτελούνται από 95 πυροσβέστες με 25 οχήματα με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας πραγματοποιούν ρίψεις νερού, δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

Επίσης, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

Ακόμη, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν και στο άλλο μέτωπο της φωτιάς στην Αρκαδία και συγκεκριμένα σε ορεινές περιοχές της Γορτυνίας, που πέρασε από την Νεμούτα της Ηλείας.

