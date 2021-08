Εύβοια

Φωτιά στην Εύβοια - Δήμαρχος Ιστιαίας: Ημέρα ολοκαυτώματος για την περιοχή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραματική έκκληση μέσω ΑΝΤ1 από τον Δήμαρχο Ιστιαίας για ενίσχυση των εναέριων μέσων στο μέτωπο της φωτιάς.



Για ημέρα «ολοκαυτώματος» έκανε λόγο ο Δήμαρχος της Ιστιαίας Γιάννης Κοτζιάς, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί», καθώς μαίνονται οι πυρκαγιές στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον κ. Κοτζιά επιχειρούν από το πρωί εναέρια μέσα στην περιοχή, ωστόσο, όπως είπε είναι λίγα και έκανε έκκληση να σταλούν περισσότερα.

Όπως είπε απειλείται πλέον ορεινός όγκος από την φωτιά, η οποία είναι πάνω από την θάλασσα και φτάνει στα χωριά.

Ο κ. Κοτζιάς μιλώντας σε δραματικούς τόνους, ζήτησε περισσότερη βοήθεια, «για να περισώσουμε ότι έχει απομείνει», όπως είπε και πρόσθεσε ότι « τόπος καταστράφηκε, η Βόρεια Εύβοια δεν θα ξαναγίνει όπως ήταν, χάσαμε το φυσικό μας περιβάλλον».

Όπως ανέφερε το συναίσθημα του είναι «απώλειας πολύ αγαπημένου προσώπου».

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, επίσης μιλώντας στον ΑΝΤ1 έκανε λόγο για τεράστιο μέτωπο, το οποίο όπως είπε χαρακτηριστικά «δεν μαζεύεται» και έκανε έκκληση και ο ίδιος να σταλούν κι άλλες πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγειες και εναέριες.

Φωτιά στην Ηλεία: Μαίνεται ο πύρινος “εφιάλτης”

Φωτιές - Καιρός: βοριάδες και αύξηση θερμοκρασίας την Κυριακή