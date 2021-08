Κιλκίς

Φωτιά στο Κιλκίς: 4 εστίες μέσα σε λίγες ώρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μόνο η μια από τις 4 φωτιές έχει τεθεί υπό έλεγχο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να μη πάρουν διαστάσεις.

Τέσσερις πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μετά το μεσημέρι σε αγροτικές εκτάσεις του Κιλκίς, στις περιοχές Καστανιές και Ηλιόλουστο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πρώτη ξεκίνησε στη μιάμιση το μεσημέρι σε υπολείμματα καλλιεργειών και οι υπόλοιπες αργότερα.

Η μία από τις τέσσερις φωτιές έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης των υπολοίπων.

Σε κάθε εστία βρίσκονται από δύο έως επτά πυροσβεστικά οχήματα μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Τις φωτογραφίες δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Facebook ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Πάρνηθα: Τραυματισμός πυροσβέστη – Μεταφορά του με ελικόπτερο

Θεσσαλονίκη: Διαπληκτισμός με... καραμπίνα και πυροβολισμούς

Κολωνός: Ληστεία με πυροβολισμούς σε φούρνο