Ηράκλειο

Φωτιά στο Ηράκλειο: σε πλήρη εξέλιξη το πύρινο μέτωπο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να μην επεκταθεί η φωτιά σε δασική έκταση και να μην φτάσει σε στάνες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται πολύ κοντά.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Αγίου Θωμά του δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου.

Στο μέτωπο επιχειρούν 31 οχήματα με τους αντιστοιχούντες πυροσβέστες, πέντε πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΑΚ, ενώ της πυρόσβεσης συμβάλλουν και εθελοντές μαζί με έξι υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και αγρότες με ιδιωτικές υδροφόρες και αγροτικά μηχανήματα.

Η φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή Μουζουράς σε έδαφος δύσβατο, το οποίο αποτελείται από χορτολιβαδικές εκτάσεις και όμορα υπάρχει δασική έκταση και αγροτικές καλλιέργειες.

Σε μικρή απόσταση από το μέτωπο της φωτιάς υπάρχουν στάνες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις χωρίς προς το παρόν να απειλούνται παρά τον άνεμο που πνέει.

Στις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων συνδράμουν και εναέρια μέσα.

Φωτογραφίες και βίντεο cretalive.gr