Φωτιά στη Ζάκυνθο: τρεις εστίες μέσα σε λίγη ώρα σε δασική έκταση

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση τους. Σε αναγκαστική προσγείωση υποχρεώθηκε ο πιλότος ενός πετζετέλ.

Δυο πυρκαγιές μέσα σε λίγη ώρα έκαναν την εμφάνιση τους, λίγο μετά τις έξι το απόγευμα σε δασική έκταση, στα χωριά Λιθακιά και Μαχαιράδο στη Ζάκυνθο.

Στο χωριό Λιθακιά, σύμφωνα με πληροφορίες, εμφανίστηκαν σε κοντινή απόσταση δύο εστίες φωτιάς ενώ υπήρξε και μια ακόμα εστία στο χωριό Μαχαιράδο στη θέση "Καταλούπο".

Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας βρίσκεται στα σημεία ενώ πολύτιμή είναι η συνεισφορά των εναέριων μέσων, με δύο καναντέρ και δυο πετζετέλ να επιχειρούν από την πρώτη στιγμή ρίξεις νερού.

Μάλιστα, προέκυψε πρόβλημα σε ένα από τα πετζετελ και ο πιλότος του υποχρεώθηκε σε αναγκαστική προσγείωση.

