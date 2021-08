Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Πυροβόλησαν γυναίκα σε παραλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δράστης διέφυγε με το αυτοκίνητό του και αναζητείται.

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία του Ρεθύμνου, για τον εντοπισμό ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε μια γυναίκα στην παραλία του Πανόρμου και να εξαφανίστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, o άνδρας εγκατέλειψε τη γυναίκα αιμόφυρτη και διέφυγε με το αυτοκίνητό του προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ οι αστυνομικές Αρχές αναζητούν τον δράστη.

ΠΗΓΗ: flashnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Εύβοια: καίγονται σπίτια σε Πευκί και Γούβες (εικόνες)

Ζάκυνθος: αναγκαστική προσγείωση για αεροσκάφος PZL

Φωτιά στη Μάνη: Οι φλόγες πέρασαν από πάνω τους (εικόνες)