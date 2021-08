Αρκαδία

Φωτιά στην Αρκαδία: νέες εκκενώσεις οικισμών στη Γορτυνία

Καλύτερη η κατάσταση στην περιοχή του δήμου Μεγαλόπoλης

«Αρκετά δύσκολη παραμένει η κατάσταση με τη φωτιά στην περιοχή της Γορτυνίας, που πέρασε από την Ηλεία», ανέφερε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, Χρήστος Λαμπρόπουλος, προσθέτοντας ότι «το πύρινο μέτωπο είναι μεγάλο, αφού έχει επεκταθεί».

Όπως επισήμανε, «εκκενώθηκαν ακόμα δύο οικισμοί και η φωτιά απείλησε τον οικισμό Λιβαδάκι, αλλά η Πυροσβεστική κατάφερε να κρατήσει τις φλόγες μακριά από τα σπίτια, ενώ κινδύνευσε και ο οικισμός Τουμπίτσι».

Επίσης, ο Χρήστος Λαμπρόπουλος είπε ότι «τρεις κοινότητες έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, αλλά τα συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης».

Παράλληλα, ο αντιπεριφερειάρχης σημείωσε ότι «εκτός από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, στο σημείο επιχειρούν οκτώ μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως και του δήμου, ενώ ιδιώτες βοηθούν εθελοντικά με τα δικά τους μηχανήματα».

Όσον αφορά στο άλλο πύρινο μέτωπο, στην περιοχή του δήμου της Μεγαλόπολης, όπου η φωτιά πέρασε από τη Μεσσηνία, ο Χρήστος Λαμπρόπουλος είπε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «εκεί η κατάσταση μπορώ να πω ότι είναι σχετικά καλύτερη και παραμένει εκκενωμένος μόνο ο οικισμός Ίσαρης, όπου εκεί δημιουργήθηκε μία νέα αντιπυρική ζώνη».

Μάλιστα, όπως τόνισε, «το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν μηχανήματα της Περιφέρειας και του δήμου, ενώ σημαντική είναι και η βοήθεια από τη ΔΕΗ που διαθέτει εξοπλισμό».

