Φωτιά στην Εύβοια: σε πύρινο κλοιό χωριά και οικισμοί (εικόνες)

Πολλά σπίτια κάηκαν ενώ κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στις παραλίες έτοιμοι να εκκενώσουν τις περιοχές τους με πλοία που βρίσκονται σε ετοιμότητα

Δραματικές εικόνες εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής στη βόρεια Εύβοια, με πολλά χωριά και οικισμούς να ζώνονται από τις φλόγες.

Εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση στο Πευκί, όπου η φωτιά μπήκε μέσα στο χωριό κι έκαψε σπίτια. Η πυρκαγιά βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη θάλασσα, αφού «έσπασε» τη γραμμή άμυνας των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Την ίδια στιγμή εκκενώνονται σπίτια και μεταφέρονται άνθρωποι στα καράβια που βρίσκονται στην προβλήτα. Οι πυκνοί καπνοί έχουν σκεπάσει τον ουρανό και έχουν δημιουργήσει αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Η πυρκαγιά έχει δημιουργήσει τεράστιο μέτωπο στην περιοχή με ιδιαίτερα μεγάλη βλάστηση και έχει φτάσει στον περιφερειακό δρόμο, ενώ οι κάτοικοι με κλαδιά, νερό, λάστιχα, μαζί με τους πυροσβέστες, προσπαθούν να μετριάσουν τις ζημιές.





Πολλοί από τους κατοίκους αρνούνται να φύγουν από τα σπίτια τους, παρά την εντολή εκκένωσης και δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν και να αγωνιστούν για να σώσουν το χωριό τους παρά τον κίνδυνο.

Αργά το βράδυ, το ίδιο σκηνικό εκτυλίχτηκε και στους Γαλατσάδες. Οι πολίτες και οι πυροσβέστες κατέσβησαν τις φλόγες στις αυλές τους.

Παρόμοιες εικόνες εκτυλίσσονται και στο χωριό Γούβες και στο Αρτεμίσιο, όπου οι κάτοικοι κατάφεραν και αντιμετώπισαν το κύμα της φωτιάς από το χωριό τους με τις ελάχιστες ζημιές.

Ένα ακόμη μέτωπο μαίνεται στα Ελληνικά, στην ανατολική πλευρά του νησιού, με τις φλόγες να έχουν περικυκλώσει στην κυριολεξία το χωριό.

Στον ΑΝΤ1 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Ρίτσα Μπιζόγλη μίλησε το βράδυ της Κυριακής ο Στέφανος Κολοκούρης, για τις πυρκαγιές ανά την Ελλάδα.

Όπως είπε ο Αρχηγός της Πυροσβεστικής, «για την Εύβοια έχω μια πολύ καλή εικόνα ό,τι αντιμετωπίστηκε το νότιο μέτωπο και ότι προς το Πευκί, κι έχει αντιμετωπιστεί το μέτωπο. Πέρασε λίγο σε μερικές αυλές, αλλά σταμάτησε η φωτιά, ανακόπηκε η δυνατή φορά της πυρκαγιάς προς το Πευκί. Πέρασε με τις ελάχιστες δυνατές ζημιές».

«Έχει μείνει ένα δυτικό κομμάτι, που προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μαζί με τις άλλες Αρχές να το αντιμετωπίσουν, στην βορειοδυτική πλευρά του νησιού», προσέθεσε ο κ. Κολοκούρης.





Στην Εύβοια ο αγώνας συνεχίζεται αμείωτος, με την ίδια αυταπάρνηση όλων των δυνάμεων μας, τόνισε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη διάρκεια της έκτακτης ενημέρωσης για την εξέλιξη των πυρκαγιών.

Σημείωσε πως το βράδυ που έχουμε μπροστά μας θα είναι δύσκολο, αλλά διαβεβαίωσε ότι τόσο το πυροσβεστικό σώμα όσο και οι ένοπλες δυνάμεις, το λιμενικό σώμα και η ΕΛ.ΑΣ. καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες απέναντι στα πολλαπλά μέτωπα για να διαφυλάξουν τις ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

Τις παραλίες τις βορειοανατολικής Εύβοιας ελέγχουν διαρκώς για τυχόν εγκλωβισμένους, σκάφη του Λιμενικού Σώματος με τη συνδρομή σκαφών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, πριν από λίγο απεγκλωβίστηκαν 23 άτομα από διάφορες παραλίες τα οποία μεταφέρθηκαν στο Πευκί Ευβοίας.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τρία πλοία του λιμενικού, δύο πλοία και δύο σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού, φέρι μποτ, σκάφη ιδιωτών και αλιέων βρίσκονται σε ετοιμότητα στην περιοχή προκειμένου να βοηθήσουν στην άμεση απομάκρυνση των πολιτών.

«Είμαστε αλληλέγγυοι στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και στους συμπολίτες μας κατοίκους της Ευβοίας που δοκιμάζονται σκληρά από τον πύρινο εφιάλτη» τονίζει ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης.

Ο ίδιος ανταποκρινόμενος στο αίτημα του ομολόγου του Στερεάς Ελλάδος Φάνη Σπανού, αποστέλλει 7 μεγάλες υδροφόρες και 2 μικρά πυροσβεστικά οχήματα για να συνδράμουν στις τιτάνιες προσπάθειες που καταβάλλονται για την κατάσβεση των πυρκαγιών στην Εύβοια.

