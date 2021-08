Λακωνία

Φωτιά στην Ανατολική Μάνη: σε ορεινή και δύσβατη περιοχή το μέτωπο της φωτιάς

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. ώστε να μην κινδυνεύσουν οι κοινότητες της ευρύτερης περιοχής. Η έκκληση του αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας.

«Στην ορεινή και δύσβατη περιοχή της Δεσφίνας εξακολουθεί να καίει μέτωπο της φωτιάς στο δήμο Ανατολικής Μάνης», όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, Θεόδωρος Βερούτης.

Παράλληλα, είπε ότι «στην περιοχή βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις, ώστε να μην κινδυνεύσουν οι κοινότητες της ευρύτερης περιοχής».

Ακόμη, ο αντιπεριφερειάρχης σημείωσε ότι «αυτό που ζητείται είναι να επιχειρήσουν αύριο τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα, αφού η φωτιά βρίσκεται σε δύσβατο σημείο».

