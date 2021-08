Εύβοια

Φωτιά στην Εύβοια: εφιάλτης οι αναζωπυρώσεις

Ολονύχτια μάχη έδωσαν πυροσβέστες και κάτοικοι για να σώσουν τα χωριά. Συνεχίζεται ο τιτάνιος αγώνας στα πύρινα μέτωπα. Μεγάλες καταστροφές σε πολλούς οικισμούς.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και κάτοικοι που βρίσκονται επί ποδός επί ημέρες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες στην Εύβοια. Το ένα μετά το άλλο, χωριά του νησιού κυκλώνονται από τις φλόγες, όμως κόντρα στο καταστροφικό έργο της πύρινης λαίλαπας, πυροσβέστες και εθελοντές μάχονται για να περιορίσουν τα μέτωπα.

Τα χωριά Ελληνικά, Γούβες, Αρτεμίσιο, Καστρί, Πευκί, Μονοκαρυά, Καματριάδες και Γαλατσάδες βρίσκονται σε πύρινο κλοιό από το πρωί της Κυριακής.

Τις τελευταίες ώρες, κάτοικοι στο Αρτεμίσιο και στις Γούβες αντιστέκονται και τα χωριά αντέχουν. Περιφερειακά, σπίτια έχουν καεί, αλλά οι πυρήνες των χωριών παραμένουν αλώβητοι.

Αναζωπύρωση σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας στο Αρτεμίσιο, όπου καταβάλλονται υπεράνθρωπες προσπάθειες από τις δυνάμεις πυρόσβεσης και τους κατοίκους, για να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από το χωριό. Η φωτιά κατέκαιγε πευκόφυτη δασική έκταση στις παρυφές του χωριού και η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.

Στις Γούβες, το Αγριοβότανο, τη Μονοκαρυά και το Πευκί η αντίσταση των εθελοντών και των κατοίκων κράτησε μεγάλο μέρος των χωριών ανέπαφο. Αντίθετα, οι αναζωπυρώσεις ήταν πολλές σχεδόν σε όλη την έκταση των καμένων περιοχών και στις περισσότερες περιπτώσεις σήμανε συναγερμός: σε Αγία Άννα, Βασιλικά, Ψαροπούλι, Αγιά Νικόλαο.

Αναζωπυρώσεις σημειώθηκαν, επίσης, στα χώρια Κερασοχώρι, Μηλιές, Κρυονερίτης και Αγδίνες, αλλά οι δυνάμεις πυρόσβεσης απέτρεψαν την εξάπλωσή τους.

Στο νότιο μέτωπο, προβλήματα εντοπίζονται στα χωριά Τρούπι, Καλύβια και Σπαθάρι.

Η πυροσβεστική, με τη βοήθεια δυνάμεων που έστειλαν ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και κατοίκων, έδωσαν μάχη να κρατήσουν τις φλόγες προκειμένου να μην επεκταθούν στο όρος Καντήλι.

Τις τελευταίες ώρες, καθώς η φορά των ανέμων έχει αλλάξει, χρειάστηκαν αρκετές παρεμβάσεις.

Πεζοπόρα τμήματα της Πυροσβεστικής και άλλες δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί σε καίρια σημεία εν αναμονή των πτήσεων εναέριων μέσων το ξημέρωμα.

Δραματικές στιγμές στο Πευκί

Οι προσπάθειες των Πυροσβεστικών δυνάμεων να ανακόψουν την πύρινη λαίλαπα κατά της διάρκεια της χθεσινής ημέρας δεν απέδωσαν με αποτέλεσμα να καταγραφούν δραματικές στιγμές στο Πευκί.

Αργά χθες το απόγευμα, το χωριό εκκενώθηκε και οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραφαν τις ηρωικές προσπάθειες των κατοίκων να μεταφέρουν κρατώντας στα χέρια κατάκοιτους ηλικιωμένους. Αρκετοί κάτοικοι μεταφέρθηκαν ακτοπλοϊκά στην Αιδηψό και τη Φθιώτιδα ενώ άλλοι επέλεξαν να παραμείνουν στο επιβατηγό πλοίο που είχε δέσει στην παραλία.

Το Πευκί σώθηκε από τις ηρωικές προσπάθειες των κατοίκων οι οποίοι με τα πενιχρά μέσα που διέθεταν, με κουβάδες και κλαδιά, κατάφεραν να σώσουν τα δύο χωριά. Ακόμη και την ύστατη στιγμή δημιούργησαν αντιπυρικές ζώνες, ενώ ο περιφερειακός δρόμος του οικισμού λειτούργησε ως ζώνη πυροπροστασίας. Η φωτιά άφησε στο πέρασμά της καμένα τα τεράστια πεύκα. Τα σπίτια στον οικισμό όμως υπέστησαν ελάχιστες ζημιές.

Το Λιμενικό Σώμα που συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τις περιπολίες στη Βόρεια Εύβοια έχει διασώσει μέχρι αυτή τη στιγμή πάνω από 2.600 ανθρώπους.

Μικρές οι ζημιές στο Πευκί - Μεγάλες σε Γούβες, Γερακίου, Γαλατσώνα

Σε αντίθεση με το Πευκί, οι ζημιές ήταν πολύ μεγαλύτερες στις Γούβες, τη Γερακίου και τη Γαλατσώνα. Εκεί, η πυρκαγιά κύκλωσε δυο και τρεις φορές τα χωριά και από διαφορετικές πλευρές προκαλώντας πολλές ζημιές. Το συγκεκριμένο μέτωπο ξεκίνησε από τον Δρυμώνα.

Ένα μέρος του μετώπου το σταμάτησαν στον περιφερειακό δρόμο του οικισμού, το υπόλοιπο όμως συνεχίζει την καταστροφική πορεία και κινείται προς Ασμίνι. Εθελοντές και πυροσβεστικές δυνάμεις οργανώνουν εκεί τη μάχη τους, για να μην εισέλθει η φωτιά στον οικιστικό ιστό, αλλά να τη συγκρατήσουν έξω από το χωριό.

Ακόμη, το μέτωπο από τη Γαλατσώνα και τη Γερακίου, που έκαψε σπίτια, ακολουθεί τη δική του κατεύθυνση προς το ΧΥΤΑ της Ιστιαίας, καθώς οι άνεμοι που πνέουν αυτή τη στιγμή εκεί οδηγούν τις φλόγες.

Σε ό,τι αφορά την Ιστιαία, το μέτωπο απέχει αρκετά, ωστόσο η μάχη που δίνεται στα χωριά Καματριάδες και Γαλατσάδες, παράλληλα με εκείνη που προετοιμάζεται να δοθεί καθώς επιστρέφει ένα άλλο μέτωπο στο χωριό Μονοκαρυά. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία θα κρίνουν αν οι φλόγες θα περάσουν προς την Ιστιαία και την Αιδηψό.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή από τη Μονοκαρυά μέχρι την Ιστιαία βρίσκεται το χωριό Ταξιάρχες. Πρόκειται, όπως αναφέρει το protothema.gr για μια περιοχή που είναι μία από τα μεγαλύτερα σημεία παραγωγής σύκων στη χώρα και οι κάτοικοι έχουν προετοιμαστεί για να αποφύγουν την καταστροφή. Δεν δημιούργησαν μόνο ζώνες πυροπροστασίας σχεδόν σε όλη της γεωγραφική έκταση με τα δέντρα συκιάς, αλλά έχουν καθαρίσει και τα περιβόλια τους.

Οι πυκνοί καπνοί δεν επέτρεπαν στα εναέρια μέσα να πραγματοποιήσουν πτήσεις και εύστοχες βολές. Παράλληλα, οι πυκνοί καπνοί προκάλεσαν αποπνικτική ατμόσφαιρα στη Λαμία, τη Δυτική Φθιώτιδα και τη Σπερχειάδα.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Γιώργος Σταμούλος είπε ότι μόνο στον Δήμο Μαντουδίου, "υπάρχουν 1000 καμένα σπίτια"