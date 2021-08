Μεσσηνία

Φωτιά στην Αρκαδία: Ολονύχτια “μάχη” με τις φλόγες

"Μάχη" της Πυροσβεστικής να κρατηθούν οι φλόγες μακριά από σπίτια.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και εξακολουθούν να επιχειρούν, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά στην περιοχή της Μεγαλόπολης, στην Αρκαδία.

Ειδικότερα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν αποτελούνται από περίπου 70 πυροσβέστες με 23 οχήματα με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο.

Παράλληλα, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

Ακόμη, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν και δεύτερο μέτωπο της πυρκαγιάς στην Αρκαδία, συγκεκριμένα σε ορεινές περιοχές της Γορτυνίας, που πέρασε, μέσω δασικών εκτάσεων, από τη Νεμούτα της Ηλείας.

Εκεί, οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να κρατήσουν το πύρινο μέτωπο μακριά από κατοικημένες περιοχές, ενώ παράλληλα επιχειρούν μηχανήματα έργου της περιφέρειας και του δήμου, καθώς και ιδιωτών που βοηθούν εθελοντικά.

