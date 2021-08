Φωκίδα

Φωτιά στη Φωκίδα: Μπουλντόζα έπεσε σε γκρεμό - Εγκλωβίστηκε ο οδηγός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε εξέλιξη επιχείρηση η επιχείρηση απεγκλωβισμού του χειριστή του σκαπτικού μηχανήματος.

Μία μπουλντόζα έπεσε το μεσημέρι της Δευτέρας σε γκρεμό στην Ερατεινή Φωκίδας την ώρα που επιχειρούσε στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που κατέκαψε την περιοχή.

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου της περιοχής στο LamiaReport.gr την ώρα που το τεράστιο μηχάνημα κινούταν από το νεκροταφείο της Ερατεινής προς το χωριό Μηλιά, άγνωστο πως βρέθηκε στο γκρεμό.

Η μπουλντόζα μετά την εκτροπή τούμπαρε και σταμάτησε στη μέση της πλαγιάς, μετά από τριάντα μέτρα περίπου.

Αυτή την ώρα ειναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρση του χειριστή που ειναι εγκλωβισμένος στην καμπίνα του μηχανήματος, χωρίς να έχει γίνει ακόμα γνωστό ποια ειναι η κατάστασή του.

Δείτε συγκλονιστικές φωτογραφίες από τον τόπο του συμβάντος:

Πηγή: Lamiareport.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές - Κατερίνα Ιωαννίδου: ένα τεράστιο “συγγνώμη” στους γονείς του Βασίλη που χάθηκε

Φωτιά στην Γορτυνία: σε διαθεσιμότητα αξιωματικός, μετά από καταγγελία για πολιτικό μέσο

“Το ματς του θανάτου”: H ομάδα που επέλεξε να πεθάνει, παρά να σκύψει το κεφάλι στον Χίτλερ