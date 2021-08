Φωκίδα

Φωτιά στην Φωκίδα: νεκρός ο χειριστής μπουλντόζας που έπεσε σε γκρεμό

Ακόμη μια τραγωδία στην πολυήμερη μάχη για την κατάσβεση των πυρκαγιών.

Τραγωδία γύρω στις 11:00 το πρωί της Δευτέρας στην Ερατεινή Φωκίδας με έναν χειριστή μπουλντόζας, να πέφτει σε γκρεμό την ώρα που έκανε έργο στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς .

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου της περιοχής στο LamiaReport την ώρα που το τεράστιο μηχάνημα κινούταν από το νεκροταφείο της Ερατεινής προς το χωριό Μηλιά, κοντα στη θέση "Αμυγδαλιά" άγνωστο πως βρέθηκε στο γκρεμό.

Η μπουλντόζα μετά την εκτροπή τούμπαρε και σταμάτησε όπως το βλέπετε στις φωτογραφίες του LamiaReport στη μέση της πλαγιάς, μετά από τριάντα μέτρα περίπου.

Αμέσως ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρση του 70χρονου χειριστή που είχε εγκλωβιστεί στην καμπίνα του μηχανήματος, δυστυχώς νεκρός

Σε ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας αναφέρεται ότι «την 15:25 της σήμερον διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας με το ΕΚΑΒ, άνδρας ηλικίας 70 ετών, κάτοικος Αμυγδαλιάς Δωρίδας, χειριστής μηχανήματος GCP (μπουλντόζας), μετά από πτώση σε γκρεμό στη περιοχή Ρεντζού Ερατεινής του Νομού Φωκίδος, με μη ανιχνεύσιμα ζωτικά σημεία, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του».

