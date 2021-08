Αρκαδία

Φωτιά στην Αρκαδία: Πολλές οι εστίες - Κοντά σε σπίτια οι φλόγες

Τσέχοι πυροσβέστες συνδράμουν τις δυνάμεις πυρόσβεσης στην Γορτυνία.

«Δύσκολη εξακολουθεί να παραμένει η κατάσταση με την φωτιά στην περιοχή της Γορτυνίας, που πέρασε από την Νεμούτα της Ηλείας», σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας, Χρήστο Λαμπρόπουλο

«Οι εστίες είναι πολλές. Η φωτιά έχει πλησιάσει κοντά στους οικισμούς, Λιβαδάκι και Τουμπίτσι, αλλά υπάρχουν στην περιοχή πυροσβεστικές δυνάμεις, ώστε να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς προς τις κατοικημένες περιοχές», πρόσθεσε ο κ. Λαμπρόπουλος

Παράλληλα, ο αντιπεριφερειάρχης μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ανέφερε ότι «επιχειρούν πυροσβεστικά ελικόπτερα, ενώ αναμένονται επιπλέον επίγειες δυνάμεις από χώρες που έχουν αποστείλει βοήθεια στην Ελλάδα».

Σχετικά με το δεύτερο πύρινο μέτωπο, στην περιοχή του Δήμου της Μεγαλόπολης, όπου η φωτιά πέρασε από την περιοχή Μέπλεια της Μεσσηνίας, ο κ. Λαμπρόπουλος είπε ότι «εκεί η κατάσταση είναι καλύτερη, αλλά υπάρχει πάντα επιφύλαξη, σχετικά με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών».

Έφτασαν οι Τσέχοι πυροσβέστες

Το μεσημέρι, εξάλλου, έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις από την Τσεχία, στη Γορτυνία, με σκοπό τη συνδρομή στην κατάσβεση της φωτιάς.

Συγκεκριμένα, το σώμα ενισχύθηκε με 34 πυροσβέστες με τα 13 οχήματα, με τη βοήθειά τους να είναι πολύτιμη.

